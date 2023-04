SpaceX reintentará el jueves 20 de abril el lanzamiento del cohete más grande jamás construido

La compañía espacial SpaceX anunció este martes 18 de abril que el lanzamiento del cohete Starship para su primer vuelo de prueba tendrá lugar como pronto el jueves 20 de abril, una vez resuelto el problema técnico que el lunes obligó a atrasarlo.

La ventana de lanzamiento de 62 minutos se abrirá a las 8.28 (13.28 GMT) de la mañana hora de Texas y cerrará a las 9.30 (14.30 GMT), informó la compañía, propiedad de Elon Musk, en su página web.

El súpercohete diseñado para transportar a personas a la órbita terrestre, la Luna y Marte tiene su base en Starbase, en la costa de Texas, y se compone de una nave (Starship) y un propulsor (Super Heavy Rocket) totalmente integrados.

El lanzamiento estaba previsto para el lunes 17 por la mañana pero la compañía decidió suspenderlo debido a que los técnicos descubrieron que una válvula de presurización estaba congelada poco antes del despegue, aunque no obstante se realizó un simulacro de cuenta atrás de cara al próximo intento.

Starship es un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para llevar tanto la tripulación como carga a la órbita terrestre, ayudar a la humanidad a regresar a la Luna y viajar a Marte y más allá, señala SpaceX en su web.

La altura del enorme cohete y la nave es de 120 metros (394 pies), el diámetro es de 9 metros (29,5 pies) y puede cargar de 100 a 150 toneladas métricas de carga, extensibles a 250 toneladas.

El equipo de SpaceX ha hecho múltiples pruebas de vuelo suborbital de la etapa superior de Starship, que ayudaron a validar el diseño del vehículo.

Las pruebas demostraron que Starship puede volar a través de la fase subsónica de entrada antes de volver a encender sus motores y cambiar a una configuración vertical para aterrizar.

