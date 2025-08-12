Rescatan a ternero que cayó en pozo de 10 metros en Catarina, San Marcos

Bomberos Municipales Departamentales rescataron a un ternero que cayó en un pozo artesanal de 10 metros de profundidad en la lotificación Villa Real, Catarina, San Marcos. El operativo duró cerca de dos horas, ya que el animal había inhalado gases tóxicos y necesitó oxigenación al ser llevado a la superficie.El rescate, que requirió que los socorristas descendieran al pozo con equipo especializado, evitó que el ternero sufriera lesiones graves. El incidente ha generado alerta entre vecinos sobre el riesgo de pozos sin protección adecuada.