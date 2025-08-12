  Ciudad Guatemala
Guatemala

Rescatan a ternero que cayó en pozo de 10 metros en Catarina, San Marcos

por Brian Martínez   12 agosto, 2025 - 17:25 PM

Bomberos Municipales Departamentales rescataron a un ternero que cayó en un pozo artesanal de 10 metros de profundidad en la lotificación Villa Real, Catarina, San Marcos. El operativo duró cerca de dos horas, ya que el animal había inhalado gases tóxicos y necesitó oxigenación al ser llevado a la superficie.El rescate, que requirió que los socorristas descendieran al pozo con equipo especializado, evitó que el ternero sufriera lesiones graves. El incidente ha generado alerta entre vecinos sobre el riesgo de pozos sin protección adecuada.

Etiquetas:
animales animales rescatados bomberos departamentales San Marcos

Relacionado

-

Mingob, Ejército de Guatemala y México llevan a cabo operativo contra el crimen organizado y contrabando en zona fronteriza

-

Alcaldesa de Ayutla, Isel Súñiga, arma a los agentes de la Policía Municipal

-

El supuesto narco Juan José Morales Cifuentes, alias Pancho, acepta extradición a Estados Unidos

-

El 24 de enero un tribunal decidirá si Juan José Morales Cifuentes, alias Pancho, es extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

ÚLTIMAS NOTICIAS

-

VIDEO | Hoja de guayaba: propiedades, beneficios y preparación de su té

-

Tiroteo en El Trébol: policía y supuesto extorsionista heridos en enfrentamiento

-

VIDEO | Infancia y amor: cómo las experiencias tempranas moldean tus relaciones

-

VIDEO | Baches y hundimientos frenan el desarrollo y encarecen el transporte en Guatemala