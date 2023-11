Los detalles que reveló Elon Musk sobre su nuevo chatbot llamado “Grok” que utiliza IA

El magnate Elon Musk reveló detalles el sábado de su nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) llamada “Grok”, que accederá a X (antes Twitter) en tiempo real y estará disponible para los suscriptores premium de esa red social.

Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, dijo que el enlace con X es una “enorme ventaja respecto a otros modelos” de IA generativa.

Grok “ama el sarcasmo”, bromeó Musk en una publicación en la red social.

Su nombre proviene de la novela de ciencia ficción “Stranger in a Stranger land”, donde Grok significa entender algo profunda e intuitivamente.

“Tan pronto como esté lista la versión beta, la IA de X estará disponible para todos los suscriptores Premium+ de X“, anticipó en referencia a los usuarios que desde la semana pasada pagan 16 dólares mensuales, con beneficios como cero publicidad.

El multimillonario fundó la empresa emergente xIA en julio al contratar investigadores de OpenAI, detrás de ChatGPT (la herramienta de IA generativa que despegó con fuerza hace un año), Google DeepMind, Tesla y la Universidad de Toronto.

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.

Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023