Elon Musk dice que su pelea con Mark Zuckerberg se transmitirá en video por X (Twitter)

Elon Musk anunció este domingo que su pelea contra Mark Zuckerberg se retransmitirá en Twitter -red social que compró el año pasado y recientemente rebautizó como X– y que todos los ingresos serán donados “a la caridad para los veteranos“.

Por su parte, la directora ejecutiva de la red social, Linda Yaccarino, comentó hoy que liberaría su calendario para esa pelea, que fue anunciada por primera vez en junio.

No obstante, por el momento, el director ejecutivo de Meta, Zuckerberg, no ha comentado nada al respecto en sus redes sociales –Facebook, Instagram y Threads-.

En junio, los dos multimillonarios acordaron pelear a través de una serie de publicaciones en las redes sociales de sus respectivas plataformas e incluso Musk llegó a mencionar que esta pelea se podría dar en Las Vegas o en el Coliseo de Roma.

Sin embargo, nunca quedó claro si todo se trataba de una broma o si los contrincantes estaban hablando en serio.

Según la prensa especializada, el presidente de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, ha estado mediando entre los dos.

Musk, de 52 años, ha estado entrenando con Lex Fridman, un informático apasionado del Jiu-Jitsu brasileño, y con el campeón de UFC George St-Pierre.

Por su parte, Zuckerberg, de 39 años, ha llegado a ganar peleas de artes marciales mixtas (MMA) y hace poco compartió en sus redes que ha instalado en su jardín un ring octagonal.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023