Políticas de Cookies

1. QUÉ SON LAS COOKIES

Las Cookies, y otras técnicas similares, son ficheros de texto, imagen o rutinas que el Servicio al que se accede instala o ejecuta en el equipo o dispositivo (PC, Smartphone, Tablet, etc.) del usuario para registrar la actividad de su navegación a través de las páginas y secciones del Sitio Web de Guatevisión.

Las Cookies se asocian únicamente a un código (ID) que identifica el dispositivo y/o el navegador que utiliza en cada visita, por lo que no proporcionan referencias que permitan deducir otros datos personales del usuario.

2. PARA QUÉ UTILIZA guatevision.com LAS COOKIES

El sitio de Guatevisión utiliza Cookies:

Con el objetivo de ofrecer al usuario contenidos e información más adecuados a sus intereses y facilitar su navegación a través de nuestros Servicios. Para registrar las preferencias del usuario y proporcionarle un acceso más rápido. Personalizar los servicios y contenido que ofrece Guatevisión, facilitando y ofreciendo a cada usuario información que es de su interés o que puede ser de su interés, basándose para ello en el uso que realiza de estos Servicios. Conocer todos los servicios y contenido de Guatevisión solicitados por los usuarios, de forma que podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y preferencias de cada usuario y

e) personalizar los anuncios que se insertan en los servicios de Guatevisión basándose en las preferencias e intereses del usuario, sean seleccionados por Guatevisión o por los propios anunciantes o sus representantes a través de los intermediarios y operadores publicitarios.

Además, los usuarios que se registren, o que inicien sesión y naveguen autenticados podrán beneficiarse de unos Servicios más personalizados y orientados a su perfil. Dichos usuarios autorizan expresamente el uso de la información de registro con esta finalidad, sin perjuicio de su derecho a rechazar o deshabilitar el uso de Cookies.

Toda la información será tratada conforme a lo indicado en la Política o Cláusula de Privacidad que haya aceptado el usuario al registrarse, y conforme a lo indicado en la presente Política de Cookies.

3. TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA guatevision.com

En función de su duración, las Cookies pueden dividirse en:

Cookies de sesión:

Estas expiran cuando el usuario cierra el navegador y se borran del ordenador o dispositivo en ese momento.

Cookies persistentes:

Expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en los Servicios de Guatevisión) o bien cuando se borran manualmente.

En función de quién crea la Cookie se clasifican en:

Cookies propias:

Son las que envían al ordenador o dispositivo del usuario, nuestros Servicios y son gestionadas exclusivamente por Guatevisión.

Cookies de terceros:

Aquellas que son enviadas por entidades ajenas a Guatevisión y que se activan cuando se accede desde nuestros Servicios a redes sociales, a visualizar videos o al acceder a anuncios publicitarios.

4. TIPOS DE COOKIES QUE SE PUEDEN INSTALAR EN guatevision.com

El acceso a los Servicios de Guatevisión implica que se puedan instalar las Cookies, propias y/o de terceros:

Rendimiento:

Estas Cookies se utilizan para mejorar la navegación y optimizar el funcionamiento de nuestros Servicios. Almacenan configuraciones de Servicios para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que nos visite como, ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido; las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su navegador; los objetos guardados en el “carrito de la compra” en los Servicios de E-commerce (cuando aplique).

Analíticas:

Estas Cookies se utilizan para mejorar la navegación y optimizar el funcionamiento de nuestros Servicios. Almacenan configuraciones de Servicios para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que nos visite. Permiten la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo. Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y más atractivos para los usuarios. Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita. Salvo que el usuario decida registrarse en un Servicio de Guatevisión, la “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle directamente. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización y mejora de la experiencia de los usuarios en el Servicio.

Publicidad Propia:

Este tipo de Cookies permiten ampliar la información de los anuncios mostrados a cada usuario anónimo de Guatevisión. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.

Publicidad de Terceros:

Además de la publicidad gestionada por Guatevisión ofrece a sus anunciantes la opción de servir anuncios a través de terceros (“Ad-Servers”). De este modo, anunciantes, operadores publicitarios y otros intermediarios pueden almacenar Cookies a través del Sitio Web de Guatevisión en los navegadores o aplicaciones de los usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se guardan. Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad.

Publicidad Comportamental:

Modelo publicitario basado en el comportamiento del consumidor para el cual una Cookie recaba información anónima sobre hábitos de navegación. La finalidad es ofrecer al usuario publicidad acorde con sus intereses.

Registro:

Las Cookies de registro se generan una vez que el usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los Servicios. Mantener al usuario identificado, incluso si cierra nuestro sitio o el navegador, de modo que cuando vuelva a entrar en el mismo sitio seguirá identificado. Si el usuario cierra la sesión, se eliminará esta Cookie y la próxima vez que entre en el Servicio tendrá que iniciar sesión para estar identificado. Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios, por ejemplo, para participar en un concurso. Adicionalmente, algunos Servicios pueden utilizar conectores con redes sociales tales como Facebook o Twitter. Cuando el usuario se registra en un Servicio con credenciales de una red social, autoriza a la red social a guardar una Cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los Servicios hasta que expira. El usuario puede borrar esta Cookie y revocar el acceso a los Servicios mediante redes sociales actualizando sus preferencias en la red social que específica.

Geolocalización:

Estas Cookies son totalmente anónimas y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación. Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita un Servicio.

5. CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES

Tal y como se indica en el apartado 1 de la presente política, al continuar nagegando por el Sitio Web de guatevision.com, el usuario esta de acuerdo en en que Guatevisión y nuestros socios podemos utilizar cookies y tecnologías similares.

Por otro lado, el usuario, en todo momento, podrá deshabilitar o eliminar las Cookies a través de la configuración del navegador que utilice en su dispositivo o terminal.

A continuación, le facilitamos el acceso a páginas informativas de los principales navegadores de internet para la configuración de Cookies:

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

Safari: Preferencias -> Seguridad.

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

6. QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES

En caso de que se deshabiliten las Cookies, no podremos mantener sus preferencias y algunas funcionalidades de los Servicios de Guatevisión y podrían quedar inoperativas, no pudiendo ofrecerle servicios personalizados.

7. DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN Y CÓMO EL USO DE COOKIES AFECTA A LA PROTECCIÓN DE MIS DATOS PERSONALES

La información obtenida a través de las Cookies de los Servicios la conocerán las empresas colaboradoras, así como anunciantes, y otros operadores, como intermediarios y agentes publicitarios, con las finalidades descritas en esta política.

La mayoría de las Cookies recopilan información anónima, que no permite obtener la identidad del usuario, si bien algunos de los códigos que se incluyen sirven para singularizar o individualizar al navegador o aplicación de su dispositivo utilizado, pudiendo ser de aplicación la normativa en materia de protección de datos personales. Por ello, le informamos de que la información que se obtiene por medio de las Cookies será tratada con las finalidades indicadas en la presente Política de Cookies.

No obstante, teniendo en cuenta que estos códigos no permiten la identificación del usuario, no serán aplicables los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad reconocidos en la normativa de protección de datos, salvo que el usuario sea capaz de aportar información adicional que permita vincular su identidad con los códigos identificativos de sus Cookies.

Por otro lado, le informamos que algunos de nuestros proveedores, socios y colaboradores, así como los anunciantes, operadores y agentes publicitarios, pueden estar ubicados en Estados Unidos u otros países cuya legislación no ofrece un nivel de protección de datos equivalente al europeo; no obstante, algunos de ellos sí aportan garantías adecuadas en materia de protección de datos mediante su adhesión al marco de trabajo del Escudo de Privacidad (más información en www.privacyshield.gov).

8. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN LOS ANUNCIOS DE GOOGLE

Algunos de los anuncios pueden ser servidas por Google. Google utiliza la cookie de DART le permite servir anuncios a los usuarios basados en su visita a nuestro sitio y otros sitios en el Internet. DART utiliza “información no personal identificable” y NO seguimiento de la información personal sobre usted, como su nombre, dirección de email, dirección física, etc. Usted puede optar por el uso de la cookie de DART a través del anuncio de Google y la privacidad de la red de contenido política en http://www.google.com/privacy_ads.html.

9. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD/COOKIES:

Guatevisión puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

10. CONSULTAS

Para consultas y resolución de dudas, puede dirigirse a las oficinas de Prensa Libre con domicilio en 13 calle 9-31 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala o al correo electrónico info@prensalibre.com.gt