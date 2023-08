Elon Musk quiere una “aplicación para hacerlo todo” y anuncia que las llamadas de audio y video llegarán a X (Twitter)

“Las llamadas de audio y video están llegando a X”, escribió Musk en un mensaje en la plataforma, sin indicar cuándo estas nuevas funciones estarán disponibles.

Serán accesibles en Android, iOS, Mac y PC, y no será necesario un número de teléfono, dijo.

“X es la verdadera libreta de direcciones global”, añadió.

En julio pasado, Musk y su nueva directora ejecutiva Linda Yaccarino anunciaron el cambio de nombre de Twitter a X, diciendo que la red se convertiría en una “aplicación universal”, al estilo de la china WeChat, que permitirá a los usuarios socializar y administrar sus finanzas.

La rama de pagos de X, Twitter Payments LLC, recibió el lunes 28 de agosto una licencia de remesa de divisas “crucial” del estado estadounidense de Rhode Island, lo que le permite “participar en actividades relacionadas con criptomonedas”, como intercambios, billeteras y pagos, informó recientemente el sitio web especializado en criptomonedas CoinWire.

