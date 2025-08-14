VIDEO | Hoja de guayaba: propiedades, beneficios y preparación de su té

La hoja de guayaba, utilizada desde la medicina tradicional, ofrece beneficios que van desde aliviar la diarrea y los cólicos hasta ayudar a controlar la hipertensión, el ácido úrico y la retención de líquidos. Con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cicatrizantes, también favorece la salud cardiovascular, mejora la digestión y contribuye al cuidado de la piel. Conoce cómo preparar su infusión correctamente y las precauciones que debes tomar antes de consumirla.