VIDEO | Hoja de guayaba: propiedades, beneficios y preparación de su té

La hoja de guayaba, utilizada desde la medicina tradicional, ofrece beneficios que van desde aliviar la diarrea y los cólicos hasta ayudar a controlar la hipertensión, el ácido úrico y la retención de líquidos. Con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cicatrizantes, también favorece la salud cardiovascular, mejora la digestión y contribuye al cuidado de la piel. Conoce cómo preparar su infusión correctamente y las precauciones que debes tomar antes de consumirla.

por jamado   14 agosto, 2025 - 13:45 PM
