Perforó su intestino: muere un perro de 16 meses tras comerse una mascarilla que había sido tirada al suelo

El caso de Óscar, un cocker spaniel de 16 meses, despertó una campaña para hacer conciencia a la población en Reino Unido.

De acuerdo con Emma Paul, dueña de Óscar, un cocker spaniel de 16 meses, falleció trágicamente debido a que el alambre de una mascarilla desechada que se comió la mascota perforó el intestino y, pese a los esfuerzos, los veterinarios no pudieron salvarlo.

“Mi esposo, mis tres hijos y yo quedamos en completo y absoluto shock”, dijo Paul.

“El lunes 19 de abril encontramos a Óscar muy mal y prácticamente inmóvil. El domingo por la tarde, no comió y eso fue inusual, pero fue a la mañana siguiente cuando nos dimos cuenta de que no era el mismo y no hizo ningún movimiento”, indicó Emma al diario CheshireLive.

De acuerdo con su relato, la propietaria de la mascota y su familia llamaron a los veterinarios de emergencia y le hicieron varias pruebas.

“Al principio creyeron que podría haber sido una especie de intoxicación, pero nuestro veterinario recomendó que lo llevaran al hospital especializado. Le hicieron una transfusión de sangre, le sacaron una radiografía, lo operaron y se dieron cuenta de que el daño en su intestino era demasiado grande para que sobreviviera debido a que un alambre lo había perforado”, agregó Emma y confirmó que los veterinarios le notificaron que ese alambre correspondía a una mascarilla que se había comido probablemente mientras paseaba.

La reacción de sus propietarios

De acuerdo con el relato de Emma, ella y su familia ahora quiere concienciar a otros dueños de perros para que un incidente como el de Óscar no suceda de nuevo.

“Nos quedamos en shock y muy molestos por su muerte. Sabemos que esto no fue intencional, pero es muy triste que haya sucedido por el descuido de tirar una mascarilla al suelo y que esto haya causado la muerte de Óscar”, agregó Emma.

La familia con la que el pequeño perro de 16 meses compartió, colocará carteles como un llamado a quienes disfrutan del bosque y practican paseos en el sector. Su intención, según Emma, es que la zona quede libre de basura y que cada individuo actúe de manera responsable.

“Odiaría que alguien más tuviera que pasar por lo que hemos pasado. Ha sido una experiencia traumática y desgarradora”, concluyó.