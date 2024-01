Niño de 2 años es hallado sin vida junto al cadáver de su padre y qué habría causado los decesos según la investigación

La muerte de un menor de 2 años ha causado conmoción en Reino Unido y ha cobrado relevancia en la redes sociales este miércoles 17 de enero.

Se trata del niño Bronson Battersby, cuyo cadáver fue hallado acurrucado junto al de su padre, Kenneth, que llevaba varios días fallecido, informó ABC Internacional.

Esta tragedia se registró el recién pasado 9 de enero en la localidad de Skegness, en Lincolnshire.

Fueron los vecinos los que alertaron a los servicios sociales y cuando uno de los representantes llegó a la vivienda para intentar contactar con la familia, que no daba señales de vida desde el 26 de diciembre, localizó los dos cadáveres en el suelo.

ABC Internacional añadió que las autoridades sospechan que el padre del niño, quien tenía 60 años, habría fallecido por un infarto, mientras que el menor habría muerto por desnutrición luego de haber pasado varios días sin comer.

La madre de Battersby, quien estaba separada del padre del menor, ha acusado a las autoridades de actuar de manera negligente.

“Si los servicios sociales hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada”, indicó a el diario ‘The Sun’.

Kenneth, padre del niño, estaba en una situación vulnerable, por lo que supuestamente debería haber recibido una visita semanal de servicios sociales.

Bronson Battersby’s heartbreaking final days before tragic death as mum claims 'chances were missed to save him' https://t.co/TI9by6nNI0

— LBC (@LBC) January 17, 2024