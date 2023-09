Commander, el perro de Joe Biden, volvió a morder a un agente de la Casa Blanca

Un perro de los Biden, Commander, volverá a un centro de adiestramiento por haber mordido a un agente del servicio de protección de las personalidades estadounidenses.

Ya van once veces por lo menos que este pastor alemán llegado a la Casa Blanca en 2021, cuando era un cachorro, muerde a alguien.

El presidente Joe Biden y su esposa, Jill, se mudaron a la Casa Blanca con dos perros, los pastores alemanes Champ y Major.

Tras la muerte de Champ, los Biden presentaron a su nueva mascota, Commander (Comandante, en español), otro perro de la misma raza.

Pero el “amigo” de Biden tiene la mala costumbre de morder.

El último incidente se remonta al lunes por la noche, cuando Commander mordió a un agente, afirmó el jefe de comunicación del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

