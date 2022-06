Esto es lo que dicen los multimillonarios sobre la próxima recesión

Múltiples multimillonarios ahora predicen una próxima recesión en la economía de Estados Unidos (EU) antes de fines del próximo año, haciéndose eco de las alarmas emitidas por las instituciones financieras y los directores ejecutivos a medida que la Reserva Federal se movió para abordar la alta inflación con un aumento de tasas más pronunciado de lo esperado.

Elon Musk: La persona más rica del mundo en una entrevista por estas horas dijo que una recesión es “inevitable en algún momento” y “lo más probable es que ocurra” en el corto plazo.

Bill Gates: El cofundador de Microsoft compartió un sentimiento similar en una entrevista con Fareed Zakaria el mes pasado, donde dijo que estaba de acuerdo con “los osos” en que el mundo se dirige hacia una desaceleración económica en el “futuro cercano” en medio de las consecuencias de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania.

Jamie Dimon: El CEO de JP Morgan advirtió sobre un “huracán” económico alimentado por el conflicto en Ucrania y la alta inflación y dijo que su banco se está preparando para “malos resultados” a principios de este mes.

Carl Icahn: El inversionista activista también advirtió sobre una recesión “o incluso peor” en una entrevista con CNBC en marzo, culpando a la alta inflación y expresando dudas sobre si la Fed podría “diseñar un aterrizaje suave”.

Ken Griffin: el fundador y director ejecutivo de Citadel dijo en mayo que si el nivel de inflación se mantuviera en torno al 8.5%, como está actualmente, la Reserva Federal tendrá que “pisar los frenos con bastante fuerza” para empujar a la economía a una recesión.

Gary Friedman: El director ejecutivo del minorista de muebles para el hogar RH hizo referencia a la película “The Big Short” y dijo que la economía de EU estaba enfrentando uno de sus períodos más difíciles desde la Gran Recesión de 2008, en la llamada trimestral de ganancias de su compañía en marzo.

Las advertencias sobre una próxima recesión han aumentado desde que la Reserva Federal decidió la semana pasada aumentar las tasas de interés en 75 puntos básicos a un rango objetivo de 1.5% a 1.75%, el aumento de tasas más pronunciado desde 1994. La decisión de la Reserva Federal se produjo después de que el Departamento de Trabajo publicara datos. a principios de este mes, mostrando una cifra de inflación anual superior a la esperada de 8.6% en mayo. Este es el mayor aumento de 12 meses en los precios al consumidor que el país ha presenciado en más de 40 años.

En una entrevista con Associated Press el domingo, el presidente Joe Biden insistió en que una recesión no era “inevitable”, y agregó que las personas no deberían simplemente “creer en una advertencia” y, en cambio, esperar y ver cuál predicción es correcta. El presidente señaló las bajas cifras de desempleo y también que Estados Unidos estaba en una posición más sólida que otros países para combatir la alta inflación. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también hizo comentarios similares el domingo diciendo que la recesión no es “en absoluto inevitable”, pero dijo que esperaba que la economía se desacelerara. Agregó que reducir la “inflación inaceptablemente alta” era la principal prioridad de la administración Biden.

Además de los multimillonarios, varias instituciones financieras importantes y líderes empresariales también han advertido sobre una próxima recesión, ya sea para fines de este año o en algún momento del próximo año. El martes, Goldman Sachs actualizó su pronóstico a un 30% de probabilidad de recesión en los próximos 12 meses, frente al 15% de abril. Un día antes, el banco de inversión japonés Nomura advirtió que una “recesión leve” en algún momento a fines de 2022 ahora era más “probable”.

Deutsche Bank, el primer banco en proyectar una próxima recesión a fines de 2023, revisó su pronóstico el viernes y afirmó que ahora espera una “recesión más temprana y algo más severa”. El banco de inversión alemán ahora predice una contracción del 3.1% del PIB en el tercer trimestre de 2023. En una nota reciente, el economista jefe de Moody’s Analytics advirtió que los riesgos de una recesión eran “incómodamente altos” y “aumentaban”.

Tanto el director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, como el director ejecutivo de Wells Fargo, Charles Scharf, esperan que la recesión que se avecina no sea muy profunda ni larga; sin embargo, el primero sitúa las probabilidades en “50-50”, mientras que el segundo sugiere que sería “difícil de evitar”. La directora ejecutiva de Ark Capital, Cathy Wood, criticó duramente el fuerte aumento de tasas de la Fed en un hilo de Twitter durante el fin de semana y sugirió que Estados Unidos ya cayó en una recesión en el primer trimestre de 2022.

* En alianza con Forbes México