Elon Musk: estas son sus predicciones y lo que ha dicho sobre ovnis, el apocalipsis y Marte

El multimillonario sudafricano Elon Musk, quien lidera compañías como SpaceX y Tesla Motors, no ha ahorrado comentarios sobre temas relacionados con sus proyectos tecnológicos o comerciales, pero también sobre asuntos que tienen que ver con la vida extraterrestre, el apocalipsis y la colonización del planeta Marte.

El empresario ha manifestado que en los próximos años será posible que los seres humanos pisen la superficie marciana, lo que representará el primer paso importante para empezar a construir una civilización en el planeta rojo, según comentó en una entrevista en formato podcast con Joe Rogan.

“Los vuelos para lograr tal objetivo se volverán cada vez más regulares”, dijo Musk, justo días después de que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmara el exitoso aterrizaje de su rover Perseverance en Marte con el objetivo de reunir evidencia sobre posible vida microbiana en ese planeta hace millones de años.

Steve Jurczyk, administrador interino de la Nasa, planteó también que “de aquí a la mitad o el final de los años 2030″ se avanzará significativamente en los medios necesarios para enviar astronautas a ese planeta, publicó Semana.com.

La compañía SpaceX, por ejemplo, ha acelerado la contratación de profesionales para potenciar sus labores de construcción de naves espaciales que se encargarán de viajar a Marte durante los próximos años, además de que se han confirmado sus proyectos para realizar viajes turísticos al espacio.

En el 2019 el multimillonario Elon Musk también había manifestado que consideraba probable que la tierra sufra daños irreparables o catástrofes apocalípticas, por lo que los planes de colonización en el planeta rojo son una buena alternativa en caso de que la civilización terrestre sea destruida.

Sobre la presencia de individuos alienígenas entre la sociedad humana, el empresario sudafricano afirmó que “no hay evidencia de vida alienígena en la Tierra”. “Es decir, me refiero a que no hay evidencia directa, no que yo sepa”, agregó Musk en tono de broma durante la entrevista con Joe Rogan.

El director ejecutivo de SpaceX y Tesla agregó que si los extraterrestres quisieran que los humanos estuvieran enterados de su existencia, entonces se mostrarían y dirían “aquí estamos” mediante un aterrizaje en naves espaciales en pleno Time Square.

Sin embargo, sus afirmaciones causaron curiosidad luego de una inesperada respuesta que el empresario publicó en sus redes sociales.

“Soy un extraterrestre”, comentó Musk recientemente en su cuenta de Twitter cuando el empresario indio Kunal Shah, fundador de la startup tecnológica CRED, le preguntó que cuál era la clave para liderar tantos proyectos diferentes al mismo tiempo a una edad relativamente joven.

¿Qué dice sobre el coronavirus?

Elon Musk participó recientemente como cuautor de un estudio publicado en la revista científica ‘Nature Communications’ para el que más de 4 mil 300 empleados de la compañía Space X se ofrecieron como voluntarios.

La publicación añade que el objetivo principal de la investigación fue analizar la cantidad de anticuerpos que generó su sistema inmunitario como respuesta a la infección del coronavirus y comprobar si corresponde con los síntomas con los que cursó la enfermedad.

El informe revela que se encontró evidencia de que las personas infectadas que mostraban síntomas leves desarrollaron menos inmunidad frente a la covid-19, a diferencia de aquellos individuos que sufrieron más la enfermedad.

Entre los datos importantes que señala el estudio, se encontró evidencia que sugiere que existe un umbral particular de anticuerpos, que podrían proporcionar inmunidad, aunque según el informe “los niveles precisos asociados con la protección contra la reinfección siguen sin estar claros”.

“Las personas pueden tener anticuerpos, pero eso no significa que vayan a ser inmunes” a la covid-19, dijo Galit Alter, coautor del estudio y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard.