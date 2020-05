Japón alista “protocolo” de avistamiento de ovnis

El ministro de defensa de Japón, Kono Taro, firma que se prepara para un eventual ataque de extraterrestres, aunque no ha habido informes de pilotos de la Fuerza de Autodefensa que se encuentren con ovnis.

Luego de que el Pentágono liberara oficialmente tres videos filmados por pilotos de la marina de Estados Unidos que muestran ovnis, el ministro de defensa japonés alista un protocolo en caso de encontrarse con ovines, según confirman varios medios que informó el medio nipón NHK.

La desclasificación de los vídeos de ovnis

El Departamento de Defensa “publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”, explicó el Pentágono sobre estas imágenes.

El primer vídeo, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Segundo video: “Gimbal”, en el cual se escucha a un miembro de la tripulación decir “mira esa cosa”, en referencia un objeto volador que, según dijeron, parecía ir contra el viento en 2015.

Tercer video: “Go Fast”, también del 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose “¿Qué demonios es eso?” y “¿Qué es eso, hombre?”.