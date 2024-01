Confirman cinco muertos tras el choque de dos aviones en Tokio

El suceso se produjo cuando el vuelo 516 de Japan Airlines procedente de Sapporo (norte del país) colisionó con el avión de los guardacostas nada más aterrizar a las 17.47 hora local (9.47 GMT) en Haneda, uno de los dos aeropuertos internacionales que dan servicio a la capital japonesa.

Uno de los motores del vuelo comercial se incendió a continuación, aunque el fuego fue sofocado después por los bomberos, mientras se procedió a cerrar todas las pistas del aeropuerto.

De los 379 ocupantes del avión de Japan Airlines (367 pasajeros y 12 tripulantes) que fueron evacuados, 17 han resultado heridos, mientras que de los seis ocupantes de la aeronave de los guardacostas, solo el capitán, que se encuentra gravemente herido, ha logrado sobrevivir.

Video: a JAL plane caught fire while landing at Tokyo's Haneda Airport this evening. Fire crews are on scene trying to extinguish the blaze. pic.twitter.com/YCVB4tPMRL

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 2, 2024