Dogecoin explota: la moneda meme tiene un valor de mercado de US$52 mil millones

La criptomoneda, que nació como un simple meme, Dogecoin subió a máximos históricos el viernes por la mañana, casi triplicando su valor en solo 24 horas, mientras que la aplicación de comercio RobinHood, popular entre los millennials, informó interrupciones intermitentes debido al intenso comercio de criptomonedas.

A las 11:10 AM del viernes, el valor de Dogecoin había subido un 203% en solo las últimas 24 horas a un máximo histórico de US$0.404, según Coinbase, lo que le dio a la criptomoneda un valor de capitalización de mercado de US$52.2 mil millones.

Durante la semana pasada, el valor de Dogecoin se ha quintuplicado con creces.

Según CoinGecko.com. Dogecoin es ahora la séptima criptomoneda más grande en términos de capitalización de mercado, pero muy por detrás del Bitcoin número uno, que ahora tiene una capitalización de mercado de más de US$1.1 billones.

El volumen de comercio de criptomonedas fue tan frenético el lunes que la popular aplicación de comercio RobinHood dijo a las 10:19 a.m. que estaba “experimentando problemas con el comercio de criptomonedas debido a volúmenes sin precedentes.

El jueves por la mañana temprano, Elon Musk hizo un tweet críptico aparentemente refiriéndose a su apoyo a Dogecoin.

El Dogecoin comenzó como una “broma” en 2013 y se basa en el meme “Doge” que representa una versión de dibujos animados de un Shiba Inu, una raza de perro de caza japonés.

Dogecoin ha sido testigo de picos de precios a principios de este año: su valor se disparó un 800% en solo un día a finales de enero debido a los esfuerzos de los miembros de una junta de Reddit llamada SatoshiStreetBets que acumuló mucho apoyo por la criptomoneda.

Al igual que el grupo subreddit WallStreetBets, que ayudó a aumentar las acciones de GameStop a principios de 2021, SatoshiStreetBets busca impulsar los precios de las criptomonedas. El aumento de valor de Dogecoin también coincide con la histórica cotización pública el miércoles de Coinbase, el cambio de moneda virtual que alcanzó brevemente una capitalización de mercado de 100 mil millones de dólares. El jueves por la mañana, el aficionado a Dogecoin, el CEO y fundador de Tesla, Elon Musk, tuiteó una ilustración de un perro mirando al cielo nocturno, con la leyenda “Doge ladra a la luna”.

“Yo fui una de las muchas personas que dijeron que Doge no alcanzaría [$ 0.10] y me metí el pie en la boca. Ahora ya no tengo la incredulidad de que una moneda de memes con una comunidad tan grande no pueda hacer cosas increíbles y generar grandes ganancias para la gente”.