Revista “Forbes” incluye a Peso Pluma entre los líderes globales con menos de 30 años

El cantante mexicano Peso Pluma entró en la lista 30 under 30 de la revista Forbes, en la que se reconoce el talento y las iniciativas de jóvenes de menos de 30 años en diferentes ámbitos, como la música, las redes sociales o la tecnología.

Forbes calificó al artista, de nombre de pila Hassan Emilio Kabande Laija, como “una de las mayores estrellas de México”, pues aporta un “toque moderno” a la música regional mexicana al fusionar diferentes estilos musicales, como los corridos, el reguetón y la cumbia.

Peso Pluma, nacido en Guadalajara en 1999, alcanzó la fama en 2023 gracias, en parte, al corrido tumbado Ella baila sola, y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos, e incluso ha participado en una sesión musical con el aclamado productor argentino Bizarrap.

En esta categoría también se ha reconocido el trabajo del puertorriqueño Lucas Barbosa, jefe de la discográfica independiente Rimas Entertainment, y de otros artistas como Gracie Abrams, Ethel Cain o la banda Boygenius.

La revista Forbes incluyó en su lista de 2024 a 600 personas influyentes de 20 industrias distintas: “Esta es una de las listas más diversas y ambiciosas hasta la fecha, en particular en cuanto al alcance de su trabajo y el impacto de su liderazgo”, ha subrayado Kristin Stoller, editora sénior de Forbes Under 30, en un comunicado de la revista.

Según Forbes, en conjunto, los jóvenes reconocidos en esta edición han recaudado US$3 mil 600 millones para la beneficiencia, y las “celebrities”, los artistas y los creadores suman más de 780 millones de seguidores en las redes sociales.

