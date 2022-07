“Ya no siento nada, como si mi alma estuviera muerta”: Nerea Godínez recuerda a Octavio Ocaña a nueve meses de su muerte

Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre del 2021, cuando recibió un disparo en la cabeza tras una persecución policial en el Estado de México. A nueve meses de su partida, Nerea Godínez lo recordó con un emotivo vídeo en el que aseguró que vuelve a negar que haya sido su prometido quien ya no esté a su lado.

Aunque la muerte del actor de la famosa serie mexicana “Vecinos” continúa siendo una incógnita, Octavio Pérez, padre de Octavio, aseguró hace unas semanas ante los medios de comunicación que las investigaciones revelaron quién fue el responsable de este presunto homicidio.

“De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados. No te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”, indicó en una entrevista.

Algunos detalles que se tienen del caso es que el actor, quien dio vida al personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos, recibió un disparo en la cabeza durante una persecución policial.

“Simplemente ya no siento nada”

Durante este tiempo, familiares del actor han mostrado su tristeza y melancolía con publicaciones que dedican a Ocaña. En esta ocasión, Nerea Godínez lo recordó con un vídeo que recopila momentos que vivió junto con su prometido.

“9 meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿por qué nosotros? Te necesito más que nunca”, escribió Godínez. En varias ocasiones la joven ha explicado que no ha dejado de preguntarse por qué le ocurrió eso a su familia.

En el vídeo se puede ver clips en donde se mostró feliz con Ocaña, en algunos se les ve comiendo, jugando, viendo películas, viajando, etc. Incluso, se ve la grabación del día anterior a su muerte en donde el actor estaba en un local de comida disfrutando con algunos de sus seguidores.

“Te necesito más que nunca. Simplemente ya no siento nada, como si mi alma estuviera muerta. Nada me emociona, nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado. Solo sé que te amo y que eso nunca va a cambiar ni un poco”, se lee en el texto que acompaña el vídeo.