Estará Taylor Swift en el Super Bowl 2024: cantante enfrenta varios desafíos para acompañar a su novio

Con el Super Bowl LVIII a la vuelta de la esquina, la atención se centra no solo en el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, sino también en la posible presencia de la superestrella Taylor Swift en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos.

La cantante, reconocida por su historial de éxitos en la música, podría enfrentar un desafío logístico para asistir al evento y apoyar a su novio, Travis Kelce, jugador destacado de Los Chiefs.

Se ha revelado que los aeropuertos cercanos tienen sus espacios de estacionamiento agotados, complicando la llegada de Swift en su helicóptero privado.

A pesar de no confirmarse oficialmente su participación, Swift se encuentra inmersa en la planificación logística de su posible asistencia al Super Bowl.

Esta situación podría privar a Taylor Swift de presenciar la destacada actuación de Travis Kelce y los Chiefs en el Super Bowl, a menos de que encuentre una solución creativa para llegar a tiempo.

A pesar de las incertidumbres logísticas, la Embajada de Japón asegura que Taylor Swift no enfrentará problemas para llegar desde Tokio, donde tiene conciertos programados, hasta Las Vegas.

Con un vuelo de 12 horas, la embajada confirma que Swift llegará cómodamente a tiempo para el Super Bowl.

🇯🇵 Statement from the Embassy of Japan on Taylor Swift’s Reported Travel from Japan to the United States ✈️🏈 Are you ready for it? pic.twitter.com/wFKadehTJk

— Japan Embassy DC🌸 (@JapanEmbDC) February 2, 2024