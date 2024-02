Gaby Moreno: el emotivo momento en que llevó la “Luna de Xelajú” a los Grammy 2024

Este domingo 4 de febrero quedará plasmado en los libros de oro de la música guatemalteca debido a que la cantante, compositora y productora nacional Gaby Moreno, demostró su talento durante la premier de los Grammy 2024.

La artista guatemalteca continúa cosechando éxitos y así lo demostró este domingo 4 de febrero, en el Peacock Theater en Los Ángeles California, EE. UU., recinto en el que se celebró la gala previa de los Premios Grammy, conocida como Ceremonia Premier o Premier, la cual no fue televisada, pero sí transmitida a través del sitio Grammy.com, sus redes sociales y diversas plataformas streaming.

El pasado 25 de enero, La Academia de la Grabación de EE. UU. confirmó a los artistas invitados para la Premier de los Grammy 2024 y destacó la mención de Gaby Moreno.

La artista guatemalteca se presentó este domingo 4 de febrero en esa ceremonia e interpretó Luna de Xelajú, versión que lanzó el 31 de marzo de 2023 y que incluyó en el disco X Mí (Vol. 1).

Performing “Luna De Xelajú” welcome #GabyMoreno & @elDaVIDAguilar to the #GRAMMYPremiere Ceremony stage. #GRAMMYs 🎶

WATCH NOW https://t.co/OuKk34kvdu pic.twitter.com/tbaZYosea1

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024