Super Bowl 2023: Rihanna será la encargada del show de medio tiempo

El show de medio tiempo de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) es uno de los espectáculos más esperados del año. La edición del próximo año, que se llevará a cabo el domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, estará a cargo de Rihanna, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

En las últimas semanas se rumoró que Taylor Swift sería la artista que lideraría el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVII, sin embargo, no se tuvo ninguna confirmación al respecto.

Los rumores aumentaron luego de que la NFL anunció a Apple Music como su nuevo socio para el intermedio de la Super Bowl de 2023, por lo que supuestamente la artista no tendría ningún impedimento para participar en el show. Sobre todo, porque ha trabajado varios comerciales con esta marca. Sin embargo, el 23 de septiembre la revista People confirmó que solo se trataban de rumores y la cantante no lideraría el evento.

See you in February. #SBLVII pic.twitter.com/XhaaYnvuk0

— Apple Music (@AppleMusic) September 23, 2022