Travis Kelce paga un millón de dólares para unir a su familia y la de Taylor Swift en el Super Bowl

Todo está listo para que se lleve a cabo la edición 58 del Super Bowl en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) donde los equipos de la NFL Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers disputarán el gran premio de la temporada.

Mientras se llevan a cabo los preparativos para el gran evento, que incluirá además al cantante estadounidense Usher a mitad de tiempo, son varios los famosos que se preparan para ver el partido.

Entre estas personas destaca, sin duda, Taylor Swift quien llegó desde Japón para apoyar a su novio Travis Kelce y su equipo los Kansas City Chiefs. En Las Vegas, Swift también se reuniría con su familia y la de Kelce.

Según revelaron fuentes cercanas al medio TMZ, los padres de la cantante, Andrea y Scott, junto con su hermano Austin y su cuñada Sydney, se unirán a Donna y Ed, padres de Travis, así como a su hermano Jason y la cuñada del jugador, Kylie Kelce estarán juntos para presenciar el Super Bowl LVIII.

Taylor Swift también estará presente en el evento, acompañada posiblemente por algunos amigos. Horas antes del juego se pudo ver a la cantante arribar al junto a la cantante Ice Spice y la actriz Blake Lively.

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW

— NFL (@NFL) February 11, 2024