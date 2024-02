Horario y plataformas para ver el espectáculo de medio tiempo de Usher en el Super Bowl 2024

El Super Bowl LVIII está a punto de comenzar, y las expectativas están en su punto más alto. Este 11 de febrero, los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrentarán en una batalla épica por el Trofeo Vince Lombardi.

Sin embargo, para muchos espectadores, el juego es solo una parte de la experiencia, ya que el show de medio tiempo es un espectáculo en sí mismo, y en esta ocasión, estará a cargo del cantante estadounidense Usher.

Usher, conocido por sus éxitos mundiales, se enfrenta al desafío de condensar tres décadas de música en un breve espectáculo de medio tiempo. En los últimos días Usher dio a conocer sobre las posibilidades de cantar durante el concierto del 11 febrero junto a alguno de los músicos con los que ya ha trabajado.

Durante su carrera el cantante de R&B ha llegado a colaborar con artistas como Beyoncé, Nicki Minaj, Ludacris y Lil Jon.

Desde 1993 el estadounidense ha lanzado ocho álbumes de estudio de los cuales se desprenderá varias de las canciones que cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII.

Aunque a la fecha se desconoce el listado oficial de canciones que se escucharán en el Allegiant Stadium, es probable que el cantante interprete temas como “Yeah”, “Sombebody to love”, “DJ Got Us Fallin’ in Love” o “U Got It Bad”.

Luego de un breve retiro de los escenarios en 2018, Usher está listo para hacer un regreso triunfal al centro de atención público durante el partido. Sin embargo, este no será el primer encuentro de Usher con el escenario del Super Bowl.

En 2011, el cantante fue invitado especial de The Black Eyed Peas durante el show de medio tiempo. Ahora, tiene la oportunidad de brillar nuevamente como el acto principal.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII está programado para comenzar aproximadamente una hora y media después del inicio del juego, que será a las 17:30 horas de Guatemala (18:30 hora del Este).

Por esta razón es lo que es probable que el concierto se lleve a cabo entre las 19:00 y 20:00 horas.

Los fanáticos podrán sintonizar tanto el juego como el espectáculo de medio tiempo a través de una variedad de plataformas, incluyendo Paramount+, DirectTV, FuboTV, Univision y Vix, así como transmisiones en vivo en CBS y la NFL también ofrecerá la cobertura en sus propias plataformas y aplicación oficial.