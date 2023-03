Premios Óscar 2023: Ke Huy Quan sus pasos desde un niño actor hasta ganador de la máxima estatuilla en el cine

El actor vietnamita-estadounidense Ke Huy Quan ganó un Premio Óscar este domingo 12 de marzocomo Mejor Actor de Reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo, Everything everywhere all at once durante la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood.

Ke Huy Quan cumplió con los pronósticos y logró este reconocimiento. “Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (…) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí“, expresó entre lágrimas el intérprete vietnamita tras recibir la estatuilla de manos del ganador en este apartado el año pasado, Troy Kotsur.

La película cuenta la historia de una pareja de origen chino que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos.

Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso, relata la sinopsis oficial.

Ke Huy Quan suma este premio a la lista que ha recibido durante este año entre los que se encuentran un Globo de Oro, los premios SAG Awards y los Critics Choice Awards, por mencionar algunas.

"Mom, I just won an Oscar!" Ke Huy Quan sobs as he accepts the #Oscar for Best Supporting Actor. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/92QIp3PRmS — Variety (@Variety) March 13, 2023

Huy Quan pugnaba en este apartado con Brendan Gleeson y Barry Keoghan The Banshees of Inisherin; Brian Tyree Henry, Causeway y Judd Hirsch, The Fabelmans.

La película también está entre las favoritas para llevarse el Premio Óscar esta noche a Mejor película. Es la cinta que más nominaciones ha recibido esta edición y suma 11.

Ke Huy Quan: del niño de “Indiana Jones y el Templo de la Perdición” al Óscar

Su historia es digna de Hollywood: descubierto de niño por Steven Spielberg, Ke Huy Quan terminó construyéndose una carrera fuera de la pantalla hasta que, casi cuatro décadas después, su gran regreso lo coronó este domingo con el Óscar al mejor actor de reparto.

Este estadounidense de origen vietnamita tenía 12 años cuando fue a un casting con su hermano, que competía por el papel de Tapón, el niño de “Indiana Jones y el Templo de la Perdición”. Pero fue Quan quien resultó elegido para acompañar a Harrison Ford en la exitosa secuela de 1984.

Al año siguiente, Quan volvió a destacarse en la pantalla grande con el clásico de aventuras de los años 1980 “Los Goonies”. Pero luego, incapaz de capitalizar su fama infantil, acabó trabajando detrás de cámaras como coordinador de dobles.

Ahora, a los 51 años, Quan cerró el círculo cuando se llevó la preciada estatuilla de la Academia por encarnar a Waymond Wang, el oprimido esposo de la dueña de una lavandería que se ve arrastrado a una infinidad de multiversos en “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

“Cuando me alejé de la actuación fue porque había muy pocas oportunidades”, dijo hace dos semanas en un emotivo discurso de aceptación en los premios SAG. “El panorama se ve ahora muy diferente”, acotó.

En la adolescencia hizo algunos papeles en televisión y su carrera como actor se estancó. Se graduó de la escuela de cine de la Universidad del Sur de California y, finalmente, trabajó como coordinador de dobles, especialmente coreografiando escenas de lucha para la película original de “X-Men”.