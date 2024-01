Margot Robbie planea descanso de la actuación después del Fenómeno de Barbie: Enfoque en Producción Cinematográfica

La aclamada actriz australiana, Margot Robbie, quien experimentó un año 2023 lleno de éxitos gracias a Barbie, ha revelado en una reciente entrevista con Deadline que está contemplando un merecido descanso de la actuación.

Después del impactante éxito de la película dirigida por Greta Gerwig, la actriz de 33 años siente la necesidad de alejarse temporalmente de las pantallas, reconociendo que podría existir una saturación de su presencia en la industria.

Robbie, cuyo debut cinematográfico fue en la película de 2013, El Lobo De Wall Street, ha estado en la cresta de la ola desde entonces. Además fundó su propia productora, LuckyChap, en 2014, que ha sido responsable de éxitos como la película Saltburn, y el spin-off de Suicide Squad, Birds of Prey.

La actriz expresó su perspectiva sobre la posibilidad de un descanso, argumentando que la gente podría estar cansada de verla continuamente en la pantalla después del fenómeno de Barbie.

Afirmó que, aunque le encantaría seguir actuando, es consciente de la importancia de dar espacio a la audiencia y evitar una posible sobreexposición.

Luego del triunfo de Barbie en la 81º gala de los Globos de Oro, donde recibió el premio al Mayor Logro Cinematográfico y de Taquilla, Robbie considera que podría ser prematuro protagonizar otro éxito de taquilla. “Probablemente todo el mundo esté harto de verme por ahora”, comentó la actriz.

Después de recibir múltiples elogios en la 81ª gala de los Globos de Oro, donde Barbie se llevó el premio al Mayor Logro Cinematográfico y de Taquilla, Robbie destacó que este reconocimiento no marca el fin de su carrera, sino más bien una pausa estratégica.

La película compitió con notables producciones, como el concierto de Taylor Swift, The Eras Tour, y la exitosa Guardians of the Galaxy Vol. 3 de Marvel Studios.

A pesar de la incertidumbre sobre su próximo proyecto actoral, Robbie subrayó su compromiso continuo con la producción cinematográfica.

Con LuckyChap Entertainment, la actriz se embarcará en la comedia navideña Naughty, dirigida por Olivia Wilde, demostrando que su creatividad y visión trascienden la actuación.

Aunque no tiene claro qué depara el futuro, Margot Robbie espera que este periodo de descanso sea breve, y mientras tanto, los fanáticos y colegas anticipan con ansias su regreso, ya sea como Harley Quinn o en nuevos desafíos interpretativos.