“Fue de los momentos más horribles”: guatemaltecos denuncian estafa al asistir al concierto de Taylor Swift en México

Varias personas de diferentes países viajaron a la ciudad de México en esta semana para asistir a los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol. Sin embargo, para la segunda fecha del The Eras Tour 2023 en dicho país, varios guatemaltecos no pudieron ingresar porque fueron estafados ya que sus entradas no existían, a pesar de que las habían comprado desde meses atrás.

La intérprete de Anti-Hero y Cardigan anunció una serie de conciertos en la ciudad de México para el 24, 25 y 26 de agosto, en el Foro Sol.

La venta de boletos fue a través del sistema “Verified fan”, para evitar los bots y revendedores. Debido a que conseguir una entrada para cualquiera de las fechas fue difícil, porque se dio prioridad a los residentes en México, varios seguidores de la cantante optaron por paquetes de agencias de viajes que ofrecían boleto aéreo, transporte y el boleto para el concierto.

Sin embargo, varios fanáticos han denunciado este 26 de agosto que fueron estafados ya que nunca les dieron las entradas para el concierto. Esto a pesar de que ya habían pagado por las entradas.

“Pedimos que queríamos reembolso”

José Pablo Anleu, quien narró su experiencia en la red social “X” (antes Twitter), aparentemente el proveedor de entradas nunca dio los boletos o entregó entradas falsas, por lo que el operador de México le quedó mal a todas las agencias de Guatemala que ofrecían el paquete de viaje para vivir la experiencia del The Eras Tour 2023.

Bajo el usuario @jpanleu, el guatemalteco indicó que en el paquete de viaje al que él accedió se podía elegir la localidad a la cual asistir al concierto, por lo que él con una amiga escogieron Verde A. “Lo que llamó mucho la atención es que nunca nos dieron las entradas físicas al concierto y por más que estuvimos preguntando, el proveedor de México siempre respondió que ‘pronto’”, añadió.

STORYTIME DE LA MEGA ESTAFA DE LAS ENTRADAS AL CONCIERTO DE TAYLOR SWIFT EN CDMX: Hace meses, luego que fuera la venta oficial de las entradas al concierto en México, empezaron a ofrecer en Guatemala paquetes de viaje para asistir al concierto con boleto aéreo, transportes y — 𝙹𝙿 (@jpanleu) August 26, 2023

Cuando llegó la fecha del viaje les prometieron que les entregarían las entradas físicas al bajar del avión y reunirse con personas de la operadora de México que los recogerían. Al no suceder esto, les dijeron que los estarían contactando para darles instrucciones para la entrega.

“Cuando se acercaba la hora en que nos recogerían, estábamos a punto de bajar al lobby del hotel cuando por un grupo de WhatsApp nos enteramos del problema”, dijo Anleu. La problemática era que otro grupo de fanáticos estaba en una conferencia de prensa por parte de una agencia de viajes que les informaba que no tenían entradas para el concierto.

Por WhatsApp para entregarnos los boletos físicos lo cual tampoco sucedió. Para referencia les dejo lo que nos prometieron originalmente con los boletos, y la zona que adquirí: pic.twitter.com/z6hUC0tBlr — 𝙹𝙿 (@jpanleu) August 26, 2023

Sin embargo, Anleu y otras personas decidieron esperar a que llegaran por ellos al hotel y los trasladaran al Foro Sol. “Luego llegó un bus por nosotros y nos dijeron que la persona encargada de las entradas estaba en camino. Nos subieron al bus donde había otras personas también de Guatemala de otras agencias”, agregó.

En el bus, durante el trayecto al Foro Sol, les indicaron que les darían entradas para General B (una localidad menor a la que la mayoría había pagado) porque los “querían apoyar con que estuvieran en el concierto”.

Para referencia de precios, yo iba a Verde A, había unas chicas de Platino, etc. Entonces también les reclamamos que necesitábamos el reembolso de la diferencia de los tickets ya que no es lo que habíamos comprado y nos dijeron que iban a ver que se hiciera eso pic.twitter.com/yHTLn1iUUZ — 𝙹𝙿 (@jpanleu) August 26, 2023

Al llegar al lugar, dividieron al grupo en dos. Luego de varias horas de espera, de estar caminando a diferentes entradas del Foro Sol por instrucción de las personas que supuestamente les darían las entradas, decidieron regresar al hotel debido a que nunca pudieron ingresar.

Y en efecto… Taylor empezó. Este fue de los momentos MÁS horribles, sabiendo que DEBERÍAMOS haber estado adentro en las localidades que escogimos pic.twitter.com/TciLUfJVjl — 𝙹𝙿 (@jpanleu) August 26, 2023

Asimismo, la usuaria @iculer8 también denunció la estafa por medio de X (antes Twitter). La internauta relató que hace tres meses compró un paquete de viaje que también incluía boleto de avión, hotel, un tour por la ciudad de México y el boleto para el concierto.

El viernes 25, los llevaron al tour por la ciudad y luego a una conferencia de prensa en donde supuestamente les darían indicaciones para el concierto. Sin embargo, la información que recibieron fue que no había entradas. “Fuimos estafados por una empresa que ya no existe, dijeron. Todos se pasaban la chibola y nadie decía solución, mientras habían más de 100 jóvenes llorando y mamás pidiendo su dinero”, comentó en un tuit.

De acuerdo con el medio El Universal, la conferencia de prensa fue por parte de la agencia de viajes MexiTours con otras agencias involucradas. Algunas personas pagaron alrededor de US$1200 dólares por un boleto que ya no conseguirían.

“Somos de Guatemala, nosotras hicimos todo para venir, planeamos el viaje desde que se dio a conocer que Taylor llegaría a LATAM. Primero intentamos adquirir las entradas en Ticketmaster, pero no tuvimos suerte porque no conseguimos los códigos. Luego nos enteramos de que una agencia de viajes, con la que ya habíamos viajado, ofertaba un paquete para el concierto en México”, relató a El Universal.

La joven de 20 años aproximadamente dijo sentirse decepcionada porque se supone que “era una agencia de confianza, ahora vienen y nos dicen que quien los estafó fue la agencia de México. La verdad es que no conocíamos el país, la gente es muy linda, pero no nos esperábamos esto de los mexicanos”, añadió.

“No sabíamos de la inmensa corrupción que hay”

Agentes de National Travel Antigua, una de las agencias de viajes que llevó a México a varios guatemaltecos para el concierto de Taylor Swift, dijeron en la conferencia de prensa que les había tomado por sorpresa esta situación y desde la noche del jueves 24 de agosto estaban trabajando para encontrar una solución.

El personal indicó que se trató de una estafa con MexiTours y que se percataron de lo sucedido cuando sus clientes no pasaron el tercer filtro de seguridad para el primer concierto de Taylor Swift el jueves 24 de agosto, indica El Universal. “Lamentamos mucho esta situación, no sabíamos de la inmensa corrupción que hay en México y créanme que no hemos podido dormir para encontrar una solución”, señalaron.

Por medio de un vídeo en Facebook, Vinicio Zamora, de National Travel Antigua, dijo que son más de 16 agencias de viajes de Guatemala y más de 200 guatemaltecos, así como otras personas de Centroamérica, República Dominicana y Ecuador quienes tuvieron problema con sus entradas.

Zamora dijo que se comprometen con sus clientes a reembolsar el 100 por ciento de lo que pagaron por el paquete completo del viaje. “Ahorita estamos en ciudad de México y estamos viendo la posibilidad de entablar una demanda acá”, añadió.

La agencia de viajes Mexitours, por medio de un comunicado, indicó que se encuentran “enfrentando un desafortunado episodio de fraude perpetrado por la empresa Global W México Producciones SA de CV”.

Señalaron que han asegurado la prestación de los servicios terrestres y de hospedaje acordados con cada uno de sus clientes. Además, en el comunicado indican que reembolsarán “con patrimonio propio de la empresa los costos de servicios terrestres, alojamiento y boletos al concierto, los cuales MexiTours y One2Travel pagaron en su totalidad a diversos proveedores”.