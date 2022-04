Florinda Meza califica la publicidad de Eugenio Derbez y “El Chavo del 8”

Florinda Meza no dudó en la oportunidad de esclarecer todos los rumores que giran en torno a la futura producción de la bioserie que se está preparando en honor a Roberto Gómez Bolaños.

“Sí, está muy bonito, me encantó. Está muy bien hecho”, comentó la actriz que dio vida a la Chimoltrufia. Más adelante recalcó que nunca hubo oposición al trabajo comercial de Eugenio: “No siempre se le ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido, pero en el caso de este promocional estuvo muy bien”, agregó.

Florinda enalteció el trabajo que realizó Derbez, quien ganó la estatuilla dorada en la categoría de “Mejor Película” en los Oscar 2022.

“Cosa que no es de extrañarse, Eugenio Derbez no haría una porquería”, aseguró Meza.

Para finalizar, la artista lamentó que la tachen como la culpable de que los programas de Chespirito ya no salgan en la televisión y que en algunas producciones relacionadas con su difunto esposo se oponga a ideas diferentes.

“Me entristeció mucho que dijeran eso, es injusto y cruel, yo no tuve nada que ver en nada de eso. Me da mucha tristeza, pero seguramente ese rumor lo sacó alguien que no me quiere”, concluyó.

Después de que Eugenio Derbez levantara sospechas en torno a su misterioso proyecto donde contaría con la participación especial del Chavo del 8, el personaje que más trascendió de Roberto Gómez Bolaños, fue el pasado 23 de marzo que el histrión mexicano compartió que se trataba de un anuncio publicitario para una plataforma de televisión de paga con presencia en México.

“Oigan, he estado leyendo todos sus comentarios respeto al último proyecto que subí con El Chavo del 8 […] pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero quiero decirles, ya no quiero que esperen más, así es que ya vayan a verlo”, se escuchó en el arranque de la campaña protagonizada por Derbez.