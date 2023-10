Eugenio Derbez se defiende ante nuevas críticas por polémica sobre comentario hecho en 2018

Eugenio Derbez se encuentra promocionando su nuevo filme Radical. La historia se basa en un maestro en una ciudad fronteriza mexicana llena de abandono, corrupción y violencia, mientras prueba un método radicalmente nuevo para desbloquear la curiosidad, el potencial y tal vez incluso el genio de sus alumnos.

Pero, en estos días dedicados a la película basada en la vida real ha revivido un comentario que el artista hizo en el año 2018.

La controversia comenzó en una entrevista hecha por la periodista Adela Micha hace cinco años, en la que el cómico Derbez dijo que le causaba molestia cuando los jóvenes profesionales le preguntaban cuánto les pagaría. “Les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales…’. Responden: ‘Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja”, expresó

Si se escucha toda la entrevista, Derbez comparte que durante muchos proyectos él no ha preguntado sobre una paga y en muchas oportunidades él ha dejado por un lado una paga, a cambio que los proyectos sean exitosos. “No me gusta pensar en el dinero…no me interesa, solo quiero que quede bien…pueden pasar semanas antes de hablar de ello”, expresa y aclara que ya cuando lleguen las ganancias se habla al respecto.

Esto llevó a críticas en redes sociales en estos primeros días de octubre, al punto de tener un espacio en el programa Sale el Sol para aclarar lo sucedido.

El actor dijo, “en qué cabeza cabe que pensar por nada más por ser yo, están sacando de contexto las cosas. Los invito a que sean un poquito más inteligentes”.

También cuestionó por qué sale de nuevo este comentario, “¿por qué sale un video de hace cinco años justo ahorita que vengo con una película que habla de la educación?”.

Por su parte, su esposa y cantante Alessandra Rosaldo, comentó que cada cierto tiempo tiene polémicas. “Ya no se puede decir nada, ni bonito ni feo, ni a favor ni en contra. Es tristísimo cuando lo he visto en estas crisis, que todo el equipo lo quiere resolver… ”.

El sitio Infobae también destacó en un artículo que muchos se plantean si esta polémica ha sido simplemente una coincidencia o si hay detrás una estrategia de marketing para generar más atención hacia la película.

En redes sociales se han hecho memes y algunos videos cuestionando el pensamiento del actor.

También ha tenido influencers y personas que defienden el comentario.