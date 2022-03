“¿Hay algo que mi marido no consigue?”: El emotivo mensaje de Alessandra Rosaldo para Eugenio Derbez por Premios Óscar 2022

CODA, un drama sobre una familia sorda, hizo historia el domingo 27 de marzo al conquistar el principal Óscar de la noche, convirtiéndose en la primera producción de streaming en ser reconocida por la Academia como mejor película.

Dirigida por Sian Heder (Orange Is The New Black), la cinta de bajo presupuesto ganó también el premio de la Academia a mejor guion adaptado y a mejor actor de reparto para Troy Kotsur.

CODA sigue la vida de Ruby, hija de padres sordos que, al poder oír, asume la responsabilidad de conectar a su familia con el mundo.

Pero la adolescente entra en conflicto entre esa tarea y su enorme deseo de dejar el nido y hacer carrera en el mundo de la música.

CODA es un acrónimo en inglés que identifica a los hijos oyentes de padres sordos.

La película venció a pesos pesados en la principal categoría de los Óscar, y le dio la ansiada estatuilla a Apple, que se desmarca así de rivales como Netflix, así como de los estudios tradicionales de Hollywood. Pero también estableció un hito de representación en la gran pantalla.

“Escribir y hacer esta película fue un desafío vital como artista y como ser humano. Quiero agradecer a todos mis colaboradores en la comunidad sorda, en la comunidad ‘coda’ por ser mis maestros”, dijo Sian Heder al recibir la estatuilla a mejor guion adaptado.

Lanzada por la plataforma Apple TV+ después de ganar la guerra de apuestas del festival de Sundance del año pasado, CODA recaudó unos US$25 millones.

La directora, que de acuerdo con especialistas habría contado con un presupuesto de US$10 millones, descartó filmar en locaciones caras para concentrarse en la historia de la adolescente Ruby Rossi.

Ruby, interpretada por la debutante Emilia Jones, tiene que navegar las típicas corrientes de la adolescencia de conocer a alguien y enamorarse, pero con el desafío adicional de ser la única en su familia que puede escuchar.

Ella se convierte en un vínculo imprescindible entre el mundo parlante y su familia, que administra un pequeño negocio de pesca en una ciudad porteña de Massachusetts. Pero la ilusión de volverse una cantante la empuja a querer perseguir su sueño yendo a estudiar música en la universidad.

“Solo quería decir que esto va dedicado a la comunidad sorda, la comunidad ‘coda’ y la comunidad de discapacitados. Este es nuestro momento”, dijo Kotsur en lenguaje de señas, traducido por un intérprete.

Derbez y la felicitación de su esposa

El famoso comediante mexicano Eugenio Derbez, figura de Hollywood, también forma parte del reparto de CODA, en el que da vida a Bernardo Villalobos, un profesor de música que toca el piano y alienta a su alumna hija de padres sordomudos a cumplir su sueño de ser cantante.

“Soy la esposa más orgullosa del mundo mundial. Todo mi corazón está contigo, esta noche volverá a ser mágica. ¡Mucho éxito mi amor!”, escribió Alessandra Rosaldo en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de un clip en el que, la actriz, cantante y esposa de Derbez, mostró el orgullo que siente por el comediante mexicano tras su asistencia a los Premios Óscar 2022.

“¿Hay algo que mi marido no consigue? Hasta el momento de hoy no. Porque él está todos los días de su vida absolutamente convencido y con la actitud de lograr todo lo que quiere”, dijo Rosaldo.

Tras revelarse que CODA obtuvo la estatuilla como mejor película, Alessandra compartió otra publicación al lado de su familia y reiteró el cariño, amor, respeto y admiración por Eugenio Derbez, protagonista del filme ganador.

“Un pedazo de mi corazón está roto por no haber estado ahí contigo en ese momento, pero he de decir que fue hermoso vivirlo con Aitana y juntas aplaudirte, celebrarte y verte brillar en ese escenario. Te amamos con toda el alma y estamos inmensamente orgullosas de ti. ¡Felicidades, mi amor!”, escribió.

El mensaje finalizó así: “¡Te dije que éste sería el 27 más feliz de todos!”, texto que hizo referencia a una publicación previa que reveló que el 27 de marzo es motivo de celebración para la familia.

“Un 27 de marzo de hace 16 años, nuestras miradas se cruzaron y nuestras vidas cambiaron para siempre. Nos enamoramos profundamente y no hubo manera de evitarlo. Hoy celebro y bendigo los 16 maravillosos años que llevamos juntos y todo lo que de la mano hemos construido, creado, crecido, superado, trascendido y logrado”, indicó Rosaldo.