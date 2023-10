Florinda Meza: “esta es la verdad de por qué no se están transmitiendo los programas de Chespirito”

El 31 de julio del 2020 fue la fecha en que el contrato con Televisa para explotar los derechos literarios de Roberto Gómez Bolaños caducó. En esa fecha los programas de Chespirito, El Chapulín y otros dejaron de transmitirse.

El comediante falleció el 28 de noviembre del 2014. El medio El Universal, de México, explicó que desde la muerte del actor y productor, sus obras literarias fueron heredadas a su hijo Roberto Gómez Fernández, y aunque él es el único que puede comercializarlas, ninguna empresa puede adquirir los derechos, ya que hasta hoy, todos los videos pertenecen a la llamada “Fábrica de Sueños”, lo que se ha convertido en un verdadero problema para los seguidores de “Chespirito”, quienes han pedido que su trabajo vuelva a ser puesto al aire.

Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, compartió en sus redes que existían rumores que ella era la responsable que los programas no se transmitieran.

La famosa actriz escribió en sus redes sociales: “Para que lo puedan ver todos: ésta es la verdad de por qué no se están transmitiendo los programas de Chespirito. Los amo, mi bonita Vecindad Virtual… ¡y esto urge!”.

Su video dura un poco más de dos minutos. La actriz comentó que ella quiere que el legado de su esposo continúe siendo visto por el público.

“Los rumores de que yo me opongo a que los programas vuelvan a transmitirse son totalmente falsos. Yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Respeto y amo al público como lo hacía Roberto y tanto él como yo amamos y respetamos nuestra profesión”, expresó.

“Yo sí soy colaboradora literaria de los programas, yo sí negociaría por mi trabajo, porque además fui intérprete múltiple de los mismos”, añadió.

Asimismo, detalló que un comprador se ha acercado en cuatro ocasiones a comprar para iniciar un nuevo proceso de negociaciones, pero como ella no ha sido invitada, desconoce las razones por lo que esto no ha sido resuelto. “En una compra-venta hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso, dos. El comprador ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz acuerdo, al menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla” resaltó la actriz.

Lamentó que el único afectado por esta situación sen los televidentes, y pidió dejen de involucrarla. “Que tristeza. El público está esperando, el comprador está en pie, no he sido yo quien dijo no, o sea, que pregunten a quien tengan que preguntar”, concluyó

En otro video publicado la viuda de Gómez Bolaños explica más de la situación. Asegura que Forbes en 2017 publicó que desde 1982 obtuvo datos a 2017 y la televisora había ganado solo por Chespirito, US$3 mil 700 millones (más de Q29 mil millones).