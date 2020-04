Britney Spears confiesa que accidentalmente prendió fuego al gimnasio de su casa

“Tenía unas velas… y sí, una cosa llevó a la otra, y lo reduje a cenizas”, explicó la artista, informó 20munitos.es.

Por decirlo así, Spears pasa un confinamiento por el coronavirus, y no ha dejado de ser noticia; además, su fans no quieren que deje de subir contenido a sus redes.

Entre otros aspectos que han llamado la atención, la cantante se salta las leyes de la física y asegura, ni corta no perezosa, que si ella quiere, puede, y que ha batido el récord del mundo de velocidad en Usain Bolt corriendo cien metros por segundo.

Sin embargo, este jueves 30 de abril Britney Spears afirmó que no le ha ido bien tener velas en casa, máxime en un gimnasio. ¿Por qué decir esto? Porque así ha sido como la artista de Toxic o Womanizer ha incendiado las instalaciones deportivas en su residencia.

“Ha sido un accidente… pero vamos, sí, lo he quemado”, reconoce en un vídeo que se ha grabado para su cuenta en Instagram.

“Pasé por la puerta del gimnasio y las llamas, ¡BOOM! Gracias a Dios la alarma se activó y nadie resultó herido”, confiesa en el texto que acompaña al clip.

Agrega: “Desafortunadamente, ahora solo me quedan dos piezas de mi equipo, y un espejo de un solo lado”, afirma.

Absolutely unbelievable content from Britney Spears this afternoon in which she reveals that she burnt her home gym down. pic.twitter.com/lJWt78O3Ug

— Who? Weekly (@whoweekly) April 29, 2020