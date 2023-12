Britney Spears habría dicho que Justin Timberlake era un mal perdedor en básquet

La Princesa del Pop, Britney Spears, ha tomado las riendas de su imagen al responder de manera contundente a recientes indirectas lanzadas en Internet por su ex pareja, Justin Timberlake.

Después de la oleada de noticias que causaron las revelaciones en el libro de memorias The Woman In Me, Britney Spears no ha dudado en expresar su opinión sobre la habilidad de Timberlake en el baloncesto, señalando que era un mal perdedor durante sus encuentros en la cancha.

La polémica se desató durante una actuación de Justin Timberlake el pasado 13 de diciembre en Las Vegas, donde previo a interpretar su tema “Cry Me A River”, dijo “Con respeto”, en aparente respuesta a las declaraciones de Britney en su libro, de acuerdo con varios usuarios en Internet.

La reacción sarcástica de Timberlake no pasó desapercibida para Spears, quien tomó las redes sociales para dar su propia versión de los eventos.

Según reportaron medios de comunicación como Infobae, en un post que habría hecho en su cuenta de Instagram, Britney Spears compartió: “Nunca mencioné cómo le gané en el baloncesto y él lloraba… ¡Sin faltar el respeto!”.

Aunque la Princesa del Pop habría desactivado los comentarios en su perfil, la respuesta fue recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes reconocieron la elegancia y determinación de la cantante al abordar la situación.

La relación entre Britney Spears y Justin Timberlake ha sido objeto de especulación y controversia desde su ruptura hace 20 años.

Las recientes declaraciones de la cantante en su libro, que incluyen revelaciones sobre un aborto inducido y acusaciones de infidelidad, han avivado el fuego en la historia de la expareja.

Producto de esto, muchos fanáticos de Spears inundaron el perfil de Timberlake con comentarios críticos, llevándolo a desactivarlos.