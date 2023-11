Britney Spears planea un segundo libro donde explorará su historia de amor con Sam Asghari

El pasado 24 de octubre se dio a conocer al mundo The Woman in Me, un libro biográfico que narra las memorias de la Princesa del pop Britney Spears, alrededor de su vida en la música y la fama.

La cantante estadounidense sorprendió incluso antes de la publicación de su libro, ya que previamente se había dado a conocer que en la páginas serían revelados hechos que durante la carrera musical de la artista, habían sido borrados o dispersados.

Uno de los más temas más polémicos que se plantean en The Woman in Me tiene que ver con la relación que Spears sostuvo junto a Justin Timberlake y el momento en que la cantante tuvo un aborto ya que Timberlake no estaba listo para ser padre.

Según han reportado plataformas como Variety, el libro biográfico de Spears suma a la fecha más de un 1.1 millón de copias vendidas. Esta cantidad fue reportada tan solo durante la primera semana de publicación del mismo.

Durante los primeros días de noviembre de 2023 se ha revelado que Britney Spears desea continuar hablando sobre su experiencia personal y famosa, ya que se encuentra a la espera de publicar un segundo libro.

La cantante lo dio a conocer en una publicación que compartió en sus redes sociales donde dijo “¡Montar y escribir! Todo lo que estoy haciendo en este momento… ¡El volumen 2 viene después del 1! The Woman in Me“.

Según han reportado varios medios de comunicación en Estados Unidos, esta nueva obra relatará la historia de amor entre Spears y el modelo iraní Sam Asghari, de quien se divorció en julio de este año.

Luego de 14 meses de matrimonio, la Princesa del pop y el modelo Sam Asghari terminaron su relación debido a “diferencias irreconciliables”.

Desde medios como People y TMZ se dio a conocer que la pareja había llegado a un punto donde su vínculo era “tóxico” o “muy dramático”.