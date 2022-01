El actor y comediante estadounidense Bob Saget es encontrado muerto a los 65 años

El mundo del espectáculo y la comedia estadounidense se encuentran de luto puesto que el actor y comediante Robert “Bob” Lane Saget fue hallado muerto, según reportaron medios como TMZ.

De acuerdo con los datos publicados en la plataforma, varios allegados a Saget confirmaron su deceso. El actor fue encontrado el 9 de enero de 2022 en una habitación del hotel Ritz-Carlton en Orlando, Florida.

Aunque los miembros de la policía y del departamento de bomberos de la zona declararon que falleció en “la escena”, aún se desconocen los motivos. El intérprete había sido encontrado por un miembro de seguridad del hotel y a las 4:00 p.m. llegaron los miembros de los cuerpos de salud así como policiacos a investigar.

La noticia ha generado revuelo por la extrañeza ya que se le había visto contento ese mismo día en redes sociales. Cerca de las 2:00 a.m. del 9 de enero recurrió a Twitter para compartir sus impresiones acerca de un show que había dado durante la noche en Jacksonville.

“Me encantó el show de esta noche (…) Audiencia agradecida”, tuiteó el comediante junto con una foto.

Según datos de TMZ, el actor había recorrido últimamente Estados Unidos debido a una gira de espectáculos que inició en septiembre del 2021 y que esperaba concluir en mayo del 2022, pero el 8 de enero daría su último show en el Ponte Vedra Concert Hall.

El legado de “Bob” Lane Saget queda plasmado en varias producciones de entretenimiento. Inició su carrera en el la cadena CBS participando en el show vespertino llamado The Morning Program donde tenía una sección de comedia.

Luego de que el espacio fuera cancelado, recibió un boleto al estrellato cuando fue llamado por la cadena ABC desde donde se le propuso un papel en la serie de comedia Full House también conocida como Un hogar casi perfecto.

Allí interpretó durante casi 10 años al personaje principal de Danny Tanner, un padre que enviudó pero que junto a su cuñado y mejor amigo logra criar a sus tres hijas, quienes fueron interpretadas por las gemelas Ashley y Mary-Kate Olsen.

La historia fue un éxito en medida que pasaba el tiempo y cautivó a millones de personas en Norteamérica, así como en el resto del mundo.

Su vínculo con la televisión no solo será recordado hasta allí. Saget también supo ganarse a millones de personas siendo el presentador del programa America’s Funniest Home Videos donde estuvo desde 1989 hasta 1994.

Años después de su protagónico incursionó en el stand-up donde tuvo bastante éxito. Muchos de sus monólogos contaron con el aval de canales como Comedy Central.

Hacia los últimos años había realizado una serie de podcasts llamado Bob Saget´s Here for You.