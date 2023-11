Exnovia de Matthew Perry no cree que el actor haya muerto ahogado

No ha transcurrido un mes desde el fallecimiento del actor Matthew Perry, pero los motivos de su muerte se encuentran en el plano de la especulación y han alcanzado a viralizarse.

La partida del estadounidense, quien es recordado por su actuación en la serie Friends, ha sido cuestionada por Kayti Edwards, su exnovia y quien además solía ser su agente.

De acuerdo con varios medios de comunicación estadounidenses, Edwards ha dicho al medio The Sun que es posible que la muerte de Perry no haya sucedido, como se cree, por ahogamiento en un jacuzzi.

Sobre esto, la ex-agente de Perry mencionó: “No creo que se haya ahogado en su jacuzzi, eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana anterior a esto. Dijeron que no había analgésicos recetados en la escena, lo que me sorprende, porque él no dejaba drogas por ahí”.

En la entrevista, Edwards también dijo que previo a la muerte del actor, había visto signos claros de una recaída por el uso de medicamentos que le habían sido prescritos.

La agente también mencionó que el hecho de que el actor encarnara al personaje ficticio “Mattman”, con la cual firmó su última publicación en redes sociales influenciado por el icónico súperhéroe Batman, pudo haber indicado una recaída posible en la adicción a las drogas recetadas.

Después de haber fallecido el actor, en su casa fueron encontrados varios medicamentos prescritos, entre ellos algunos para la depresión, la ansiedad y la enfermedad pulmonar EPOC.

A propósito de lo anterior, Kayti Edwards también mencionó que a pesar de no haber sido encontrado analgésicos opioides recetados, esto no quería decir que quizá no los hubiera consumido.

“Era paranoico y se las tomaba todas, por lo que no había evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo”, aseguró la exnovia del actor al medio The Sun.

Otra de las reflexiones de Edwards a propósito del consumo de Matthew Perry tuvo que ver con que solía meterse al agua: “Yo estaba cerca cuando se drogaba aunque no me drogaba con él y cuando le decía que quizá debería de calmarse un poco con las drogas, él decía: ‘No, yo soy Mattman'”.

La anterior agente del intérprete de Friends también ha asegurado que cada vez que Matttman aparecía, Perry solía convertirse, puesto que era un indicador de que no estaba sobrio.