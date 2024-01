Emotivo adiós a Alec Musser: El actor Adam Sandler rinde homenaje a su colega luego de su muerte inesperada

El mundo del entretenimiento llora la pérdida del actor y modelo, Alec Musser, quien falleció a la edad de 50 años en su hogar en Del Mar, California, el 13 de enero de 2024.

Su pareja, Paige Press, confirmó la trágica noticia a través de conmovedoras historias en Instagram, donde expresó su dolor y describió a Musser como el “amor de mi vida”.

Adam Sandler, compañero de Musser en la exitosa comedia Son como niños, compartió un sentido tributo ante la sorpresiva partida de su colega. Sandler recordó a Musser como un hombre maravilloso, divertido y bueno.

El impacto de la pérdida se ha extendido a la comunidad artística y a los seguidores de Son Como Niños, quienes han recordado con cariño las contribuciones del actor a la película.

En Instagram, Adam Sandler expresó su tristeza y aseguró que Musser era una “persona con gran dulce corazón”.

Alec Musser, nacido el 11 de abril de 1973, destacó en el mundo del entretenimiento con participaciones notables en programas como I Wanna Be a Soap Star y All My Children.

Además, dejó su huella en la pantalla grande con su papel en la recordada comedia Son como niños.

Los seguidores de Adam Sandler también han recordado las icónicas líneas de Musser en la película mencionada, subrayando su legado con expresiones como: “Que hay chicas, ¿ustedes son de por aquí eh? Si, soy de Sascatchetton, esto está en Canadá eh”.

Paige Press, quien estaba comprometida con Musser desde 2023, compartió que “el peor día de su vida” fue el momento en que recibió la noticia de su fallecimiento. La pareja, que llevaba seis años de noviazgo, había anunciado su compromiso y estaba planeando su boda.