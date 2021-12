Comunicaciones triunfa en Tegucigalpa: vence 2-1 al Motagua y acaricia su primera Liga Concacaf

Comunicaciones puso en aprietos a Motagua desde los primeros cinco minutos del juego. Se fue con todo hacia adelante con el objetivo de abrir el marcador pronto y manejar de mejor forma el duelo, pero no lo consiguió.

Sin embargo, poco a poco los locales se fueron quitando la presión. Tuvieron la primera llegada peligrosa al minuto siete. El balón se fue por arriba de la meta que defendió Kevin Moscoso.

El enredo del encuentro llegó a partir del minuto 10. Fue de ir y venir y de llegadas intrascendentes, aunque un poco peligrosas en ambas porterías.

Al minuto 12 comenzó a apretar más el ciclón azul. Optó por abrir la cancha y desde allí centraban, pero se toparon con una defensa blanca bien parada.

No obstante, al minuto 14 los catrachos tuvieron la primera ocasión clara. Un nuevo desborde desde la banda izquierda que terminó en un centro perfecto a palo cruzado topó en el palo izquierdo de Kevin Moscoso.

Milagrosamente se salvaron los guatemaltecos que reaccionaron de inmediato y ajustaron sus líneas y provocaron que Motagua regresara sus líneas.

Ambos equipos tuvieron ocasiones entre el minuto 16 y 20. Oportunidades que no lograron concretar. Motagua presionó y no dejó de hacerlo, pero el primer golpe lo dio el cuadro guatemalteco.

Fue Jorge Aparicio quien anotó su primer gol en el torneo al 22. Desde la banda izquierda los cremas se fueron al ataque.

Andrés Lezcano lazó un centro desde la izquierda que cabeceó un defensa rival y se la dejó de frente a Aparicio que no la pensó y le pegó con el empeine, abajo, y hacia el palo derecho del portero motagüense que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Ese tanto descontroló al cuadro hondureño. Fue un balde de agua fría porque hasta ese momento habían intentado ser mejores que los cremas.

Al minuto 34 el central jamaicano le sacó una amarilla inexplicable a José Contreras. El jugador del Motagua disparó hacia la meta de Moscoso y el capitán albo estaba enfrente. La pelota le topó primero en el estómago y la inercia lo llevó al brazo derecho.

A partir de ese momento las cosas se salieron de control y el silbante comenzó a titubear con sus decisiones. Ambos equipos comenzaron a protestarle todas las decisiones y lo resolvió mostrando tarjetas de amonestación.

Pero al 38 las cosas volvieron a la normalidad. Los equipos se calmaron y empezaron a crear de nuevo oportunidades claras.

Kevin Moscoso se vistió de héroe al 39 al quitarle un gol cantado a Roberto Moreira. Lo sacó con la mano derecha y obligó al tiro de esquina. Luego una vez más y quitó una más, pero en el rebote que quedó por la derecha, salió un centro a la cabeza de Moreira nuevamente y esta vez si marcó.

Gran cabezazo que puso el 1-1 al 41. El juego a partir de ese momento bajó de intensidad. Los locales respiraron y los cremas se tiraron atrás para evitar alguna sorpresa ante el ímpetu del ciclón azul.

1-1 terminó el primer tiempo.

El segundo tiempo comenzó accidentado. Hubo entradas duras y faltas innecesarias que al final le convenían a Comunicaciones que perfilaba el 1-1 de visita como algo bueno para sellar la serie en el Doroteo Guamuch Flores.

La etapa de complemento fue de un Comunicaciones cauteloso que esperó a Motagua en su cancha. Sufrió, pero libró el partido.

En la portería una vez más apareció Moscoso que fue figura y determinante para que el marcador no se ampliara. Tuvo intervenciones espectaculares y evitó que los albos regresaran al país con una derrota.

Al 63 Juan Anangonó aprovechó una contra con Óscar Santis. Dejó franco al juvenil crema, pero éste, que no tuvo una buena noche, desaprovechó la oportunidad de poner el 1-2 del juego.

La de esta noche será la 5ta final en la historia de Liga Concacaf Scotiabank.

2017: 🇭🇳 Olimpia vs Santos 🇨🇷

2018: 🇭🇳 Motagua vs Herediano 🇨🇷

2019: 🇭🇳 Motagua vs Saprissa 🇨🇷

2020: 🇨🇷 Alajuelense vs Saprissa 🇨🇷

2021: 🇬🇹 COMUNICACIONES vs MOTAGUA 🇭🇳

