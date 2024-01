Lionel Messi se reencuentra con Iván Barton en El Salvador

Todo está listo en El Salvador para el duelo amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y la Selección Nacional de futbol de dicho país.

El encuentro futbolístico está bajo la atenta mirada del mundo, ya que muchos están expectantes de la visita del delantero campeón del mundo con Argentina de 2022 y de lo que él haga dentro del terreno de juego.

En el partido habrá un “roce” que tiene que ver con el árbitro que estará encargado de impartir justicia y el propio Messi, ya que ambos protagonizaron una comentada acción hace algunos meses.

Iván Barton, conocido por polémicas recientes, fue designado como el silbante para el encuentro en el estadio Cuscatlán y este viernes volverá a pitarle a Messi, a quien ya dirigió en un Orlando City vs Inter Miami en agosto del 2023.

Iván Barton, uno de los pocos que se animó a amonestar a Messi en el Inter Miami, volverá a dirigirlo el viernes ante la Selecta. pic.twitter.com/YDv71dnZZL — Gustavo Flores (@Gusflores21) January 17, 2024

Dicho partido era parte de la Leagues Cup, competencia que a la larga terminó ganando el Inter Miami gracias a los aportes en ofensiva de Lionel Messi y sus compañeros Sergio Busquets y Jordi Alba.

El encontronazo entre Barton y Messi se dio en un partido ya caliente de por sí. El árbitro salvadoreño tomó la decisión de amonestar al argentino (su primera tarjeta desde que llegó a Estados Unidos), y para muchos debió mostrarle la roja después.

El mismo entrenador del Orlando City, Óscar Pareja, se mostró enojado y recalcó que existieron los criterios suficientes para expulsarle y al no hacerlo, esto influyó en la victoria del Inter Miami.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla con Leo. No me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, explicó en aquel entonces Pareja.