Sergio Agüero creyó que la salida de Messi del Barcelona no era real: “Le vi al día siguiente y estaba bastante mal”

La etapa de Sergio ‘Kun’ Agüero en el FC Barcelona no fue como el jugador y afición esperaban. El argentino, que es máximo goleador histórico del Manchester City, dejó la entidad inglesa tras enterarse que esta no tenía planes de renovarle y su siguiente club fue el Barcelona.

El ‘Kun’ reveló en una entrevista con Juan Pablo Varsky los detalles detrás de su llegada al Barcelona, así como cuando se enteró que Messi dejaría el equipo, a pesar que jugar con él era su ilusión.

Según Agüero todo parecía ir bien, hasta que la noticia que Lionel Messi dejaría el Barcelona le cayó como un balde de agua fría.

“Cuando el City me dice que no me iba a renovar surge una llamada y mi representante me dice: ‘El Barsa preguntó si estás dispuesto a ir para allá, pero no te pueden pagar lo que te paga el City’. Yo le dije: ‘Me da igual’”, expresó.

El Kun Agüero y el momento que se enteró que Leo Messi no seguía en Barcelona. 🇦🇷🥹pic.twitter.com/B4IiYXtQpD — TR SPORTS (@trsports_) February 6, 2024

Como las negociaciones avanzaron rápido y todo estaba cerrado, Agüero llamó a Messi para contarle sobre su decisión. “Cuando tenía casi todo cerrado con el Barsa, le digo a Leo. Estaba contento. Me ilusionaba jugar con él”, sin embargo, el argentino acepta que lo que pasó después los tomó por sorpresa.

“Leo me aseguró que se iba a arreglar (la renovación con el Barcelona), que ya iba a empezar a entrenar. Vi la noticia y pensé que era un fake. Le escribí y me dijo que ‘sí’. No sabía ni qué contestarle, no le contesté más. Le vi al día siguiente y estaba bastante mal“, comentó Agüero.

El delantero confesó que tras la salida de Messi le ofrecieron llevar el número 10 en su espalda, sin embargo, lo rechazó porque confiaba en el regreso de Lionel.

“En cuanto se fue Leo el club me ofreció el ’10’, yo les dije que no. No porque no quería usarla, había sido el ’10’ en todos mis clubes…. Pero creía que Messi iba a volver. Les dije que la usara otro”.

“Yo le estaba enseñando a tomar mate a Ibai y nos enteramos los 2 de la salida de Leo. Pensábamos que era fake. Le pregunté a Leo y solo le puse: ‘¿Es verdad?’. Y me dijo que sí. No sabía qué decirle”. Kun Agüero sobre la salida de Messi del Barcelona, en @clank_media. 🇦🇷💔 pic.twitter.com/daCo0XEnZQ — TR SPORTS (@trsports_) February 6, 2024

Tras la despedida de Messi del conjunto catalán, Agüero llegó a Barcelona y disputó algunos juegos con el club hasta que el 11 de noviembre de 2021 un dolor en el pecho en un partido contra el Alavés le impidió continuar en el campo.

Agüero fue sometido a estudios médicos y finalmente se confirmó que su padecimiento fue una arritmia que le obligó a retirarse.