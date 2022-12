Reportera se vuelve viral por las emotivas palabras que le dijo a Lionel Messi tras su victoria en las semifinales del Mundial

Lionel Messi ha sido la figura en la victoria de Argentina contra Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar, por abrir el marcador con un tiro penal y hacer una gran asistencia para la anotación de Julián Álvarez.

La prensa y el público se han rendido ante la actuación del diez albiceleste en esta copa del mundo, donde ha batido récords al por mayor y se encuentra junto con el francés Kylian Mbappé en la lista de los máximos artilleros en este Mundial.

Luego del partido de semifinales, varios periodistas pidieron las declaraciones del argentino acerca de lo que opinaba del partido y del panorama general de su selección en este Mundial.

Pero hubo una periodista que se volvió viral recientemente en las redes sociales porque aprovechó el momento con Messi para darle unas emotivas palabras de ánimo, previo a la final que disputará con Argentina el próximo 18 de diciembre.

Sofía Martínez, periodista del medio TV Pública le dijo a Lionel Messi que, independientemente de si gana o no el Mundial de Qatar, es una figura importante para muchas personas y que “ha marcado muchas vidas”.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, comenzó la periodista.

Y continuo: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie”.

Al final, la periodista le agradece a Messi por los momentos de felicidad que le ha dado no solo a los aficionados argentinos, sino a muchos otros del mundo que siguen y apoyan al jugador.

“Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

Las palabras de Sofía Martínez hacia Lionel Messi quedaron grabadas en video y se muestra la enorme sonrisa que tiene el argentino luego de escuchar el emotivo mensaje.

Luego, Lionel Messi le agradece a la periodista y afirma que ha sentido el cariño de todos los aficionados.

“Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable: llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé”, dijo Lionel Messi.

El video se viralizó rápidamente a través de redes sociales y obtuvo más de 4 millones de visualizaciones en Twitter, y varios comentarios donde elogian las palabras de la periodista a Leo Messi y otros que se sienten identificados por lo que dijo.

“Sofía habló no sólo por los argentinos si no por todos los que amamos el fútbol“, “Es un momento lleno de emoción” y “Quedate con quien te mire como la mira Messi a Sofía Martínez”, fueron algunos de los comentarios más destacados de los internautas.