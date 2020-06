Las fotos que muestran cómo Neymar se relaja junto a modelos de Victoria’s Secret antes de regresar a entrenar con el PSG

View this post on Instagram

🤪✌🏼🤘🏻 . . . . . . . Follow and Share Segue e compartilhe @_neymitojr_ . . . . . . . . #neymar #neymarjr #seleçãobrasileira #brasileirão #santos #copaamerica2019 #nike #mercurial #hypervenom #phantomvision #psg #coutinho #mbappe #frança #championsleague #ligadoscampeões #ligue1 #cavani #fifa #futebol #golaço #gol #ulc #messi #suarez #laliga #libertadores #barcelona #cr7