¿Experiencia paranormal? Hermano de Maradona confiesa que habla con “El pelusa”

Diego Armando Maradona fue un futbolista y entrenador argentino que cautivó a multitudes con su estilo de juego y su carácter.

Conocido también como El pelusa, Cebollita, Barrilete cósmico, Pibe de Oro o el 10, Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardio respiratorio.

Su muerte impactó en Argentina y en el mundo. Además, dejó huérfanas a las millones de personas que admiraron la carrera deportiva del considerado por muchos como el mejor jugador de futbol del planeta.

Con constantes homenajes, polémicas declaraciones y diversas actividades, admiradores, amigos y familiares lo siguen recordando a cuatro meses de su partida.

Recientemente, Hugo, su hermano menor y quien reside en Italia, concedió una entrevista a Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Durante la charla, Hugo dijo que sueña constantemente a Diego y qué, en varias ocasiones lo despierta y le habla. “Me pregunta cómo estoy y le digo como le decía siempre: ‘¡Dejame de romper las pe*****!’”, dijo.

Hugo también reveló detalles de los sueños con El pelusa. “Cuando lo sueño siempre lo encuentro hablándome. Me pregunta cómo estoy. ¿Cómo estás gordo? ¿Cómo estás cabezón?. En ocasiones me despierto y me encuentro con que Diego. Es fuerte, pero son cosas que pasan en la vida”, agregó el hermano menor del 10.

En la entrevista que se prolongó, Hugo recordó que hay muchas personas en el mundo que lloraron la partida del futbolista, del ícono y uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, confesó que para él fue duro porque se trató de su hermano y debido a la distancia de su residencia, sumado a las restricciones por la pandemia del coronavirus, no lo pudo despedir como se imaginó.

“Para muchos se fue el futbolista. A mí se me fue un hermano. De ambos lados es duro, pero es mi sangre y es un dolor mayor. Además, estoy seguro de que, si no existiera la pandemia, el cuerpo de Diego estaría dando vuelta por toda Argentina y por todo el mundo”, agregó.

Otros pronunciamientos

El jueves 25 de marzo, Diego Armando Maradona júnior, hijo del mítico futbolista argentino, recibió la nacionalidad argentina en Roma, recordó a su padre en un momento tan especial y, en una entrevista, explicó el motivo por el que Maradona fue un referente para millones de personas: su padre no “sólo era futbol”, sino que fue “alegría en la vida”.

“Vivimos una época en la que es complicado encontrar gente que transmita alegría. Él fue el último. Mi viejo fue el único futbolista que jugó un partido como el Argentina-Inglaterra, en una revancha política, fue algo maravilloso en una época complicada para nosotros”, dijo sobre la mítica victoria con dos goles de Maradona en el Mundial de 1986 tras la guerra de las Malvinas.

Quienes no corren con la misma suerte son las hijas del 10. El mismo jueves 25, el neurocirujano Leopoldo Luque, investigado junto a otras seis personas por la muerte, hace cuatro meses, de Diego Maradona, insultó a sus hijas y dijo que merecía tener “un monumento” en unos mensajes filtrados por la prensa.

Luque, señalado por la familia de Maradona como su médico de cabecera, lideró el equipo que operó a Maradona de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.

Pocos días después y antes de la muerte del campeón del mundo le dedicó insultos a Dalma y Gianinna Maradona en unos mensajes y audios que fueron difundidos por el canal Todo Noticias.

“Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos solo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando (trabajando)”, dijo Luque, que días después de la cirugía compartió una foto con Maradona publicada en la portada de los principales diarios del mundo.

Su interlocutor, el abogado y empresario cercano a Maradona Víctor Stinfale, también insultó a las hijas del exfutbolista, que se mostraron molestas por esa fotografía.

El mismo canal de noticias también difundió unos mensajes que intercambió Luque con la psiquiatra Agustina Cosachov, también investigada, el día posterior a la muerte de Maradona.

“Para mi hay que estar tranquilos. La autopsia va a dar muerte natural. ¿Qué van a decir? Si algún mala leche (mala persona) quiere investigar nos van a llamar y vamos a tener que presentarnos. No hay que pensar en eso. Tengo un montón de pacientes que se mueren y esto es así. Hay algunos que te citan o no. Pero este no va a ser el caso. Hay que estar tranquilos”, le dijo Luque.

La Justicia argentina conformó una junta médica que analiza si hubo “una atención médica deficiente” a Maradona.

Los investigados son, además de Luque y Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

