Investigación por muerte de Maradona toma nuevo rumbo: amigo del 10 está en la mira de la Fiscalía

Hasta ahora, la causa judicial que se abrió por las dudas que envuelven la muerte de Diego Armando Maradona relacionan al médico Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, pero los investigadores han extendido sus pistas y podrían involucrar a uno de los amigos más íntimos del futbolista.

Eso los ha llevado hasta Carlos Ibáñez, mejor conocido como “Charly” dentro del círculo de amigos más cercano a Diego Armando Maradona. Las sospechas en su contra se deben a que presuntamente él le proporcionaba alcohol y mariguana a Maradona.

Estas nuevas sospechas harán que al menos otras cuatro personas reciban una imputación de delitos de parte de la fiscalía a cargo del caso de Diego Armando Maradona, según publicó el medio suramericano Crónica.

Informes y firmas

El abogado de la psiquiatra afirma que la fiscalía mantiene contra su cliente una supuesta declaración que no coincide con los registros médicos, ya que la profesional aseguró a los peritos haber evaluado el 20 de octubre al paciente, extremo que los investigadores aseguran es impreciso.

“Hace muy poco rato recibimos la notificación de que la Fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa”, dijo el abogado defensor Vadim Mischanchuk.

Por su parte la indagación contra el médico se debe a la alteración de unas firmas de Maradona, que habrían sido falsificadas y que estaban en poder del profesional de la salud, descubiertas después de una serie de allanamientos.