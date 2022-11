El video que muestra a mexicanos disfrazados de qatarís y cómo asustan a algunos aficionados de Argentina con las restricciones del Mundial

Además del empate que tuvo frente a Polonia y la tajada de “Memo” Ochoa a un penal de Robert Lewandowski, la selección mexicana ha dado mucho de qué hablar también fuera del terreno de juego.

Con varias ocurrencias y bromas a los aficionados que pasean la ciudad de Doha, los hinchas del tricolor han sido protagonistas de varios videos que se han viralizado en redes sociales.

Uno de los más recientes son tres videos compartidos por el usuario @alfonsocr710 donde se muestra a un grupo de mexicanos disfrazados como jeques de Qatar y cómo asustan a los aficionados de otras selecciones.

En los videos se muestra al grupo de los mexicanos, completamente disfrazados, mientras caminaban en dirección a un grupo de hinchas de la selección de Argentina.

Una vez que llegaron con ellos, los mexicanos les dicen a los hinchas que no podían tomar fotos, pero en inglés.

“No pictures, no pictures please“, es lo que se logra escuchar a los mexicanos disfrazados de jefes qatarís.

Los aficionados argentinos, con cara de preocupación, guardan sus cámaras ante la presunta amenaza. Al final, uno de los mexicanos les habla en español y les dice que todo se trataba de una broma.

“Aquí solo los mexicanos podemos tomar fotos”, dice entre risas hacia la multitud.

Uno de los tres videos alcanzó más de 16 millones de visualizaciones y más de un millón de reacciones de los usuarios en redes sociales.

Muchos de los comentarios de los usuarios elogiaron la ocurrencia del grupo de mexicanos, y su capacidad para hacer reír a otras personas del mundo.

“México es un desmadre“, “Soy argentino y me reí muchísimo“, “hagan más videos así“, y “muy buena broma, sigan con ellas“, son algunos de los comentarios más destacados de los usuarios.