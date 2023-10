Joven sube video donde imita a Peso Pluma y se coloca un protector bucal con diamantes falsos y pegamento

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido popularmente como Peso Pluma, se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos y populares de los últimos años.

Por ello, no resulta extraño que algunas personas decidan imitar algunas de las acciones que hace el cantante de corridos tumbados, tanto en su forma de vestir como en algunas decoraciones que se pone en su cuerpo.

Por ejemplo, el pasado junio, Peso Pluma sorprendió a todos tras colocarse un “grill” (protector bucal) hecho de oro y diamantes.

Lo sorprendente de esto es el valor que el grill tiene, ya que según el personal de Braggao, la joyería que hizo el protector bucal del cantante y el dentista de Peso Pluma, tiene un valor de casi un millón de pesos (aproximadamente más de Q400 mil).

Además, el protector está hecho de oro blanco de diez quilares y más de siete quilates de diamantes.

Tras esto, el cantante recibió muchas criticas por el protector bucal, pero también, muchos de sus seguidores quedaron fascinados por la “decoración bucal”, e incluso, uno de ellos trató de imitarlo.

La firma mexicana de joyería @braggaomx presentó en sus redes sociales el famoso grill, un accesorio dental bastante popular en personajes musicales. #PesoPluma pic.twitter.com/2D9MzBQf3l — Mercedes-Benz Fashion Week México (@fashionweek_mx) June 21, 2023

Este es el caso de un usuario en TikTok llamado Efrén Camacho, que se dedica a compartir tips de maquillaje y quien subió un video en donde, además de decir que el protector bucal de Peso Pluma era de su agrado, intentó imitarlo con diferentes productos.

“Vi que muchos lo criticaron, pero a mí sí me gustó cómo se le ven”, dice Camacho mientras muestra el momento cuando Peso Pluma se pone el protector bucal.

Luego, el joven dice que tratará de imitar el protector bucal de Peso Pluma, y utiliza diamantes falsos y pegamento.

“Ya casi termino con la parte de arriba. Me hubiera gustado utilizar piedras más pequeñas pero no encontré“, dice el joven mientras se coloca los diamantes falsos en sus dientes.

En la parte final del video, el joven muestra cómo le quedó la boca con el “protector bucal” que hizo, y dice que no sabe cómo se lo quitará después.

“La verdad no sé cómo me voy a quitar esto de la boca ya que me los pegué con Kola Loka (nombre del pegamento)”, dice Camacho.

La publicación cuenta con más de 600 mil reacciones, además de varios comentarios de los internautas.