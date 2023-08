Video capta cómo un avión de combate se estrella en medio de una exhibición en Michigan

El pasado 13 de febrero, en medio de una exhibición aérea en Michigan, ocurrió un accidente con uno de los aviones que se presentaron en pleno vuelo.

El hecho ha sido investigado por La Agencia Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Tráfico Aéreo (NTSB).

De acuerdo a un comunicado de ambas instituciones, el avión que se desplomó fue un MiG-23 y los pilotos que estaban a bordo lograron salir antes del impacto.

Dicho incidente quedó captado en video, y se observa cómo, antes de que el avión impactara con el suelo, los pilotos logran salir disparados y descender por medio de paracaídas.

Posteriormente, el avión impacta contra el suelo y sale una densa nube de humo, mientras los espectadores observan todo con asombro.

Plane crash in Belleville, Michigan MiG Russian Fighter Jet into an apartment building, one person dead. pic.twitter.com/rgUeJmcAUi

— sirbeese (@sirbeese) August 13, 2023