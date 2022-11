Cuáles son las canciones oficiales del Mundial de Qatar 2022 y la razón por la que no hay solo una

El Mundial de Qatar 2022 tiene varias particularidades. Una de ellas es que se trata del primer torneo que no cuenta con una sola canción oficial, sino tendrá una banda sonora con varias melodías.

Por ello, la FIFA ha publicado, con el pasar de los meses, diferentes canciones que formarán parte del soundtrack oficial de la competición más grande del fútbol.

Las canciones no solo serán interpretadas por diversos artistas internacionales, sino que también brindará un abanico de géneros musicales.

La primera canción que publicó la FIFA fue en abril de este año y tiene por título Hayya Hayya (Mejor Juntos), en la cual participan los artista Cardona, Davido y Aisha.

En el video musical de Hayya Hayya predominan los jugadores más destacados en toda la historia de los Mundiales, y aparecen estrellas dle fútbol como Zidedine Zidane, Cafú, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, entre muchos otros.

Luego, la segunda canción que publicó la FIFA tiene por título Arhbo, y es interpretada por el rapero Gims y el reguetonero Ozuna. A comparación de Hayya Hayya, Arhbo busca plasmar la celebración y el ambiente festivo que conlleva el Mundial de Qatar.

La canción, que fue publicada en agosto, cuenta con más de 31 millones de reproducciones.

La tercera canción fue publicada en octubre por uno de los patrocinadores de la FIFA. se llama The World is Yours to Take y tiene la particularidad de tener extractos de Everybody Wants to Rule The World, del grupo Tears for Fears.

Es interpretada por Lil Baby, un reconocido rapero estadounidense y existen otras versiones de la canción que han ganado bastante popularidad, como la que es interpretada por el rapero argentino Paul Londra.

La cuarta canción publicada se llama Light th Sky, y es hecha por un cuarteto netamente femenino que consta de las cantautoras árabes más populares de la actualidad, como lo son Balqees, Nora Fatehi, Manal y Rahma Riad.

Finalmente, la próxima canción que se espera que se lance el próximo 18 de noviembre es la colaboración de Maluma, Nicky Minaj y Myriam Fares, que tendrá por título Tukoh Taka.

La información se dio a conocer mediante las redes sociales de Nicky Minaj, ya que publicó una fotografía en donde se observan tres tenis firmados con los nombres de los músicos.