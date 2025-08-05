VIDEO | Vecinos en alerta: sin señal y con miedo por líderes pandilleros cerca de sus hogares

Vecinos que residen cerca de las cárceles Renovación 1 y Granja Canadá, en Escuintla, expresan temor tras el traslado de cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Temen posibles atentados en sus comunidades y enfrentan otra dificultad: el bloqueo de señal celular, que los deja incomunicados ante emergencias y complica las clases virtuales de los estudiantes. Piden a las autoridades que la restricción de señal se limite exclusivamente a los centros carcelarios.