VIDEO | Cómo prevenir alergias en casa durante la época de lluvia y evitar brotes respiratorios o en la piel

Con la llegada de la temporada de lluvias, aumentan los niveles de humedad y también las alergias. ¿Sabías que el moho y los ácaros se reproducen más en esta época? Dos médicos explican cómo cuidar tu salud y la de tu familia con medidas simples desde casa: • Evita la humedad • Ventila bien los ambientes • Limpia con frecuencia • Consulta a un profesional si hay síntomas Descubre cómo proteger tu hogar y tu bienestar.