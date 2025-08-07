  Ciudad Guatemala
Salud

VIDEO | Cómo prevenir alergias en casa durante la época de lluvia y evitar brotes respiratorios o en la piel

por Antonio Ixcot   07 agosto, 2025 - 14:04 PM

Con la llegada de la temporada de lluvias, aumentan los niveles de humedad y también las alergias. ¿Sabías que el moho y los ácaros se reproducen más en esta época? Dos médicos explican cómo cuidar tu salud y la de tu familia con medidas simples desde casa: • Evita la humedad • Ventila bien los ambientes • Limpia con frecuencia • Consulta a un profesional si hay síntomas Descubre cómo proteger tu hogar y tu bienestar.

Etiquetas:
alergias invierno Lluvias

Relacionado

-

Ahora en carretera a El Salvador, nuevo socavón alerta a autoridades

-

Lluvia por tormenta Pilar seguirá este jueves

-

¿Cómo está Guatemala en cuestión de riesgos 25 años después del paso del huracán Mitch?

-

Clima en Guatemala: continuarán los nublados y lluvias en el país

ÚLTIMAS NOTICIAS

-

VIDEO | Hoja de guayaba: propiedades, beneficios y preparación de su té

-

Tiroteo en El Trébol: policía y supuesto extorsionista heridos en enfrentamiento

-

VIDEO | Infancia y amor: cómo las experiencias tempranas moldean tus relaciones

-

VIDEO | Baches y hundimientos frenan el desarrollo y encarecen el transporte en Guatemala

-

Rescatan a ternero que cayó en pozo de 10 metros en Catarina, San Marcos