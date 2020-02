Shakira en el Super Bowl | La “zaghrouta” o el “Son de negro”, el peculiar movimiento de lengua de la colombiana

Sus canciones y bailes en el escenario, que compartió con Jennifer Lopez, fueron uno de los temas más comentados en internet el domingo, durante el espectáculo de medio tiempo de la final del fútbol americano de la NFL en Miami. Y también después.

Pero un momento en particular causó sensación: el movimiento rápido de lengua de la cantante colombiana al interpretar Hips don’t lie.

El gesto fue motivo de múltiples comentarios, desde quienes lo tomaron con mucho humor hasta quienes les pareció sumamente extraño.

Otros, en cambio, hicieron notar que este gesto no fue una ocurrencia del momento, sino un tributo.

Y ya que este lunes la cantante seguía sin manifestarse al respecto públicamente, surgieron dos posibles explicaciones.

Una es que se trata de su forma de hacer zaghrouta, un movimiento bucal árabe para expresar júbilo que Shakira pudo hacer como tributo a su ascendencia libanesa. De allí es su padre, William Mebarak Chadid.

La otra explicación es que se trata de un movimiento gesticular que se hace en los carnavales de Barranquilla, donde nació la colombiana y que se remite a la antigua comparsa “Son de negro”.

¿De qué se tratan estas dos expresiones tan peculiares?

Lo cierto es que lo hecho por Shakira en el escenario del Hard Rock Stadium no es algo nuevo.

Justamente en Miami, pero en 2009, durante un concierto de su gira “Fijación Oral”, interpretó con el rapero Wyclef Jean el tema Hips don’t lie e hizo este peculiar movimiento de lengua.

En aquella presentación estuvo acompañada por bailarinas con diversos vestuarios, pero justamente cuando realiza la gesticulación, Shakira baila con interpretes de la danza del vientre árabe.

Muchos han interpretado esto como su forma de hacer zaghrouta.

Esta forma de ulular -hacer un alarido- es una expresión de alegría que se suele hacer en fiestas árabes, particularmente en las bodas, emitiendo un sonido vocal agudo y vibrante que se alarga con los movimientos de lengua.

Las mujeres son las que suelen hacer este peculiar sonido.

