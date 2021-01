Así funciona WhatsApp Plus y esto es lo que debes de tener en cuenta antes de utilizar la app

La aplicación WhatsApp sorprendió a sus usuarios desde que anunció que cambiaría sus políticas de uso. Sin embargo, el viernes 15 de enero confirmó que postergará una modificación en sus normas sobre intercambio de información luego de la incertidumbre.

Algunos de los cibernautas que usan la app de servicio de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, optaron en las últimas semanas por comprobar las funciones de otras alternativas como Telegram o Signal.

Otro grupo comenzó a utilizar WhastApp Plus. Sin embargo, especialistas recomiendan tomar precauciones al utilizarla.

Qué es WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una versión alterada, en comparación a la aplicación original y fue modificada por un español conocido en Internet como Rafalense.

WhatsApp Plus es un MOD (extensión de software modificado) y por medio de este tipo de aplicaciones, usuarios o empresas aprovechan la oportunidad para vender publicidad o hacerse de los datos privados de los usuarios.

De acuerdo con declaraciones de su creador, WhatsApp Plus es una actualización que mejora WhatsApp y sus funciones serán similares a la app original, pero totalmente personalizable.

Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus

Debido a que es un MOD, WhatsApp Plus no se encuentra en alguna tienda o sitio oficial de descarga. Para obtenerla deberá buscar en Internet las versiones recientes de WhatsApp Plus y descargarlas.

Especialistas recomiendan tener precaución debido a que, WhatsApp Plus se descargará en un archivo APK que tendrá que instalar, pero antes de hacerlo, aconsejan realizar una copia de seguridad de WhatsApp para garantizar el respaldo de todos los chats y contenidos almacenados.